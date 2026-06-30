Hacienda Guayacán reafirma su liderazgo en el Paso Fino con destacada actuación en competencia nacional

Bartolo García

Hacienda Guayacán volvió a demostrar su excelencia en la crianza y preparación de caballos de Paso Fino al obtener una sobresaliente participación en la tercera competencia puntuable de la Asociación Dominicana de Caballos de Paso (ADOPASO), celebrada en Santo Domingo. Con cuatro Grandes Campeonatos y múltiples reconocimientos, el criadero santiaguero consolidó su posición como uno de los referentes nacionales e internacionales de esta disciplina.

Entre los ejemplares que brillaron en la competencia sobresalieron Milagroso, Ambición del Camino, Gentil de HH, Eléctrico de San Pedro, Victoria de HH, Tinta Negra del Camino, Eminencia de HH y el caballo trochador Demente, destacándose por su desempeño en diferentes categorías de bellas formas, placer, funcionalidad y performance.

Los principales resultados incluyeron a Milagroso, que conquistó el Primer Lugar y Gran Campeón en Bellas Formas, además de Primer Lugar y Gran Campeón en Caballos de Placer. Por su parte, Ambición del Camino debutó con éxito en la categoría Preformas (48 a 60 meses), logrando el primer lugar y posteriormente el título de Gran Campeona Yegua Preforma.

Asimismo, Gentil de HH obtuvo el segundo lugar en su clase y posteriormente se coronó Gran Campeón de Performance, imponiéndose a un ejemplar con historial de campeón mundial. Mientras tanto, Eléctrico de San Pedro alcanzó el título de Primer Finalista en el Gran Campeonato de Caballos Categoría Funcional, y Victoria de HH finalizó en segundo lugar en su categoría y clasificó al Gran Campeonato de Yeguas Funcionales.

El propietario de Hacienda Guayacán y presidente de Constructora Vistasol, José Espinal Fernández, atribuyó estos resultados al trabajo coordinado del equipo que integra el Centro Ecuestre Guayacán, el Criadero Guayacán y Constructora Vistasol. Destacó que el éxito alcanzado es fruto de años de planificación, inversión y dedicación a la reproducción, entrenamiento y cuidado de ejemplares de alta competencia.

Como próximo gran reto, el Centro Ecuestre Guayacán será sede del Mundial CONFEPASO de Equitación en Caballos de Paso Fino, que se celebrará del 14 al 19 de julio de 2026 en Santiago de los Caballeros. El evento reunirá a niños y jóvenes representantes de 14 países, convirtiendo a la ciudad en la capital mundial del Paso Fino durante esa semana.

Con estos logros y la organización del campeonato internacional, Hacienda Guayacán fortalece su prestigio dentro del mundo ecuestre, proyectando a Santiago y a la República Dominicana como escenarios de referencia para el desarrollo y promoción del caballo de Paso Fino a nivel internacional.