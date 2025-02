Por JUAN T H

Creo que esa pregunta se la viene haciendo mucha gente en todo el mundo desde hace muchos años, sin encontrar una respuesta satisfactoria. Ahora, bajo la tutela del presidente recién electo Donald Trump, la pregunta toma ribetes verdaderamente angustiantes. ¿Hacia dónde va Estados Unidos? ¿Cuál será su destino más próximo?

No soy un experto en geopolítica, ni mucho menos. De hecho, no me considero un experto en nada, pero no hay que ser un genio, haber estudiado en la Universidad de Harvard o hacer una maestría en Silicon Valley, California, para saber que el imperio del norte no va bien, que va, como dice el tango, “cuesta abajo en su rodada”, en caída libre, perdiendo cada vez más fuerza a pesar de su poder económico, político y militar, con casi mil bases militares en todo el globo terráqueo para intervenir con sus misiles, sus bombas atómicas, sus aviones de combate, sus drones y submarinos atómicos surcando los mares.

Bajo la dirección de Trump y el empresario Elon Musk, el hombre más inescrupuloso y rico del mundo, no solo Estados Unidos va rumbo a su destrucción o disminución drástica de su influencia y poder, sino toda la humanidad. No creo que haya mucha sensatez ni mucho tacto político en el presidente estadounidense ni en sus socios de aventura.

Así como me he preguntado hacia dónde va Estados Unidos, también me he preguntado: ¿cómo es posible que el republicano haya ganado las elecciones con tanto margen de ventaja sobre su oponente demócrata? ¿Cómo es posible, me pregunto insistentemente, que el pueblo norteamericano le haya dado todos los poderes a un hombre como Donald Trump, que es una clara amenaza para la gobernabilidad, la estabilidad y la paz del mundo?

Hay que estar muy desequilibrado mentalmente para sugerir que Canadá, país libre y soberano, entre los mejores del mundo en “desarrollo humano”, se convierta en el estado número 52 de la Unión Norteamericana, como si se tratara de una pequeña isla como Puerto Rico, Cuba o República Dominicana, que históricamente han sido considerados “países de mierda”, que siempre han querido tener bajo su dominio absoluto.

Solo a un hombre de mentalidad esquizofrénica se le puede ocurrir la agresión a Panamá, Colombia, México, Groenlandia, entre muchos otros que han puesto sus barbas en remojo ante la embestida de la nueva administración estadounidense.

Pero hay más, mucho más. No es cierto que la guerra entre Rusia, Ucrania, la Unión Europea y los propios Estados Unidos terminará de la noche a la mañana, como prometió durante la campaña electoral Trump. Lo que está planteando ahora con relación a la Franja de Gaza y el pueblo palestino es sencillamente irracional. Quiere expulsar, de una vez y por todas, a los palestinos de sus tierras. El conflicto con China, no solo por la posesión de Taiwán, sino por otras áreas de influencia y dominio, se incrementará porque el Pentágono dice que China, y no Rusia, es el enemigo estratégico fundamental de Estados Unidos, el que amenaza su poder y control del mundo.

Pienso que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, solo que en tiempos modernos, de drones, inteligencia artificial, robots militares, precisión militar en los ataques, etc. Las guerras de hoy son distintas a las antiguas. Las enseñanzas de Sun Tzu en El arte de la guerra, conceptualmente siguen vigentes, pero con métodos y matices distintos.

Ningún personaje anterior de la historia reciente me recuerda más al fascista Adolf Hitler, asesino de millones de judíos, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Solo de pensarlo me da un escalofrío que recorre todo mi cuerpo, produciéndome un pánico que me llega al alma. Y no temo por mí, temo por la suerte de toda la humanidad.