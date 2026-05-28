ETED impulsa formación técnica con nueva Sala de Energía y Sostenibilidad

Bartolo García

Santo Domingo.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) anunció la creación de la “Sala de Energía y Sostenibilidad”, un espacio orientado al fortalecimiento de capacidades técnicas, institucionales y operativas en medio de los desafíos que enfrenta el sistema energético nacional y los procesos de transformación digital.

La iniciativa surge como parte de la visión impulsada por el vicepresidente ejecutivo de la ETED, ingeniero Alfonso Rodríguez Tejada, quien apuesta al fortalecimiento del talento humano como pieza clave para responder a un entorno donde la infraestructura eléctrica requiere integrar tecnología, análisis de datos y criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones.

La nueva Sala funcionará como una plataforma permanente de formación, intercambio y generación de conocimientos aplicados, enfocada en la resiliencia del sistema eléctrico y en la adaptación de la institución a estándares internacionales relacionados con energía, sostenibilidad y digitalización.

La dinámica de trabajo reunirá periódicamente a miembros de la alta gerencia y mandos medios de la ETED para analizar temas vinculados a la continuidad del servicio eléctrico, la modernización institucional y las nuevas tendencias tecnológicas que impactan el sector energético.

La primera jornada contó con la participación de AENOR, organización internacional especializada en certificación y normalización, que desarrolló la conferencia “Cultura de Seguridad 4.0: Liderazgo, bienestar y transformación organizacional”, impartida por el consultor Henry Mariño y el director país, Ariel Espejo.

Por su parte, Yomayra Martinó Soto, asesora de Sostenibilidad y Gobernanza de la ETED y promotora del proyecto, explicó que este espacio permitirá apoyar al personal técnico y administrativo en la implementación de mejores prácticas internacionales relacionadas con gestión de riesgos, excelencia operativa y competitividad, tanto para la transición energética como para las futuras etapas de expansión digital de la empresa.