Guido Gómez Mazara advierte sobre manipulación digital y destaca obras del Gobierno en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD. – El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, aseguró que la mayor batalla política y social de la actualidad se libra en el campo de la información, donde la mentira y la manipulación digital ocupan un espacio preponderante en redes sociales.

En un encuentro sostenido con comunicadores de Santiago, el funcionario explicó que el 62 % de la información que circula en plataformas digitales es falsa, y que más de 10 millones de dominicanos se exponen diariamente a contenidos manipulados en aplicaciones como TikTok, Instagram y WhatsApp, que concentran el 70 % del tráfico informativo.

Gómez Mazara ilustró este fenómeno con ejemplos recientes: la circulación de imágenes de inundaciones en España atribuidas a lluvias en el país, fotografías de un caimán en El Salvador presentadas como si fueran de Santo Domingo, y la difusión de derrumbes antiguos en Boca de Cachón como si fueran actuales.

Frente a este panorama, anunció que INDOTEL impulsará una estrategia nacional de defensa de la verdad, que comenzará en Santiago con recorridos, encuentros y presencia activa en medios de comunicación, para confrontar las mentiras con datos verificables.

“Hoy no se discute la libertad de expresión, sino la obligación de construir un relato basado en la verdad. Nuestro deber es enfrentar las mentiras con hechos verificables”, afirmó Gómez Mazara, enfatizando que cada falsedad será respondida con la exposición de obras concretas.

El dirigente resaltó además las inversiones históricas del Gobierno del presidente Luis Abinader en Santiago, señalando que solo en materia de salud se han destinado más de 822 millones de pesos en infraestructura y equipamiento hospitalario.

En el renglón de medicamentos de alto costo, precisó que el presupuesto pasó de 2,746 millones de pesos en 2019 a 7,313 millones en 2024, triplicando tanto la inversión como la cantidad de pacientes beneficiados.

En el ámbito del transporte, destacó los avances del Monorriel de Santiago, con 13.2 kilómetros de extensión y 14 estaciones, así como el Teleférico, cuya primera etapa ya se encuentra en funcionamiento.

También mencionó obras viales como la autopista Duarte, la prolongación de la avenida Francia, la carretera Jánico-Sabana Iglesia, la vía hacia San José de las Matas, asfaltados en Sajoma y Guayabal, además de múltiples proyectos de aceras y contenes en la provincia.

En el sector agua potable, subrayó que los acueductos de La Canela y Cienfuegos aportan 28 millones de galones diarios al sistema, mientras que en saneamiento el proyecto del Arroyo Gurabo alcanza un 80 % de avance en su tercera etapa, con una inversión superior a los 1,500 millones de pesos.

En educación y cultura, mencionó la construcción y rehabilitación de escuelas, así como la intervención de espacios urbanos y patrimoniales, entre ellos el edificio Antonio Guzmán y mejoras en el Centro Histórico de Santiago. Además, adelantó que INDOTEL aprobó una inversión especial en telecomunicaciones para la provincia, que será ejecutada entre diciembre y enero.

Gómez Mazara aseguró que en dos semanas regresará a Santiago acompañado de dirigentes y funcionarios, para mostrar de manera directa a la población las obras ejecutadas en los últimos cinco años.

“Cada vez que un adversario diga una mentira, nosotros vamos a responder con cinco obras. Nadie puede negar que este Gobierno ha hecho más en cinco años que lo que se hizo en dos décadas anteriores”, afirmó el presidente de INDOTEL.

El acto contó con la presencia de la gobernadora Rosa Santos; Andrés Cueto, director general de Coraasan; el alcalde de Puñal, Enrique Romero; el diputado Robinson Díaz; el subdirector de prensa de la Presidencia, Lucildo Gómez; el director Norcentral del SNS, Dr. Bernardo Hilario; la directora Norcentral de Súperate, Ylsis Cruz; y el regidor Franklin Veras, entre otras autoridades.

