Gobierno revisa avances del plan nacional de seguridad en reunión encabezada por Raquel Peña

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este lunes una nueva jornada de evaluación del Plan de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de revisar los avances y fortalecer las estrategias de prevención y control del delito en el país.

El encuentro se desarrolló en el Salón del Club de Oficiales del Policía Nacional de la República Dominicana, donde autoridades civiles, militares y policiales iniciaron la agenda correspondiente a la reunión número 131 de este mecanismo de coordinación.

Durante la sesión, los funcionarios analizaron los principales indicadores de seguridad, así como las acciones ejecutadas en los últimos días y los resultados obtenidos a partir de las políticas implementadas.

Las autoridades también revisaron las iniciativas que actualmente se encuentran en marcha, con el propósito de fortalecer las labores de prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de la seguridad pública.

Con esta jornada suman ya 131 reuniones de seguimiento dentro del Plan de Seguridad Ciudadana, una estrategia impulsada por el gobierno del presidente Luis Abinader para garantizar una supervisión constante de las políticas de seguridad.

El encuentro contó con la participación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

También asistió el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto al director general de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien participó por primera vez de manera presencial en estas reuniones desde su designación.

Durante la jornada se reafirmó la importancia de mantener una coordinación constante entre las instituciones del Estado para enfrentar los retos en materia de seguridad ciudadana.

En la reunión también participaron representantes del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el Consejo Nacional de Drogas, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Policía de Turismo.

Las autoridades destacaron que estas reuniones de seguimiento permiten evaluar de forma continua las políticas de seguridad y fortalecer la coordinación institucional para garantizar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

