Gobierno reitera que no habrá minería en la Cordillera Septentrional

Bartolo García

Santiago, RD.– El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó este lunes que el Gobierno dominicano no tiene intención alguna de iniciar procesos de explotación minera en la Cordillera Septentrional, despejando inquietudes surgidas en comunidades de Santiago y Puerto Plata.

El funcionario explicó que lo único vigente en la zona es una concesión de exploración, un procedimiento estrictamente técnico y científico que no implica, bajo ninguna circunstancia, la explotación de recursos minerales.

Santos subrayó que la exploración se limita a estudios geológicos y geoquímicos que permiten levantar información técnica sobre el terreno, sin generar compromisos posteriores ni derechos automáticos para intervenir el área.

“Son estudios puramente científicos. El hecho de que exista un proceso de exploración no implica ni un compromiso ni una intención de explotación”, enfatizó el ministro ante representantes de la prensa.

Indicó que este tipo de autorizaciones se otorgan mediante resolución administrativa del Ministerio de Energía y Minas, y que en este caso específico la concesión fue aprobada en julio de 2024.

El titular de Energía y Minas precisó que dicha autorización no fue emitida durante su gestión, sino bajo la administración del exministro Antonio Almonte, reiterando que su alcance siempre ha sido exclusivamente exploratorio.

Santos aclaró además que cualquier intento de explotación minera requeriría un contrato formal aprobado por el presidente de la República, proceso que no está contemplado por la actual administración.

“En este Gobierno no existe ningún plan de explotación en la Cordillera Septentrional. No hay intención de avanzar en ese sentido”, afirmó de manera categórica.

Las declaraciones del ministro se producen luego de que comunitarios de zonas rurales expresaran preocupación por el posible impacto ambiental de una eventual actividad minera en esta importante área montañosa.

Durante el fin de semana, el presidente Luis Abinader también se refirió al tema desde Santiago, asegurando que no existe ningún contrato firmado ni planes de explotación minera en la Cordillera.

Abinader explicó que instruyó al Ministerio de Energía y Minas a ofrecer explicaciones públicas para aclarar el alcance real de la concesión y disipar cualquier duda en la población.

“Ahí no va a haber tal explotación. Como no hay nada firmado tampoco en términos de explotación”, expresó el mandatario, al señalar que conoció la controversia a través de los medios de comunicación.

El presidente reiteró que la protección del medio ambiente y de las fuentes hídricas es una prioridad de su Gobierno, y que ninguna acción pondrá en riesgo esos recursos estratégicos.

Con estas aclaraciones, las autoridades buscan llevar tranquilidad a las comunidades y reafirmar que la Cordillera Septentrional continuará protegida, mientras los estudios técnicos se mantienen dentro del marco legal y científico establecido.

El Gobierno dominicano insistió en que cualquier decisión futura sobre recursos naturales se adoptará con transparencia, participación ciudadana y estricto respeto a la sostenibilidad ambiental del país.