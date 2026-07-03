Gobierno reduce precios de las gasolinas y el gasoil para la próxima semana

Bartolo García

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció una reducción en los precios de varios combustibles para la semana del 4 al 10 de julio de 2026, a pesar del incremento registrado en los mercados internacionales. La medida será posible gracias a un subsidio de RD$424.53 millones, destinado a amortiguar el impacto de las alzas internacionales sobre los consumidores dominicanos.

Las principales rebajas corresponden a la gasolina regular y el gasoil regular, cuyos precios disminuirán RD$5.00 por galón, mientras que la gasolina premium y el gasoil óptimo bajarán RD$3.00 por galón. Según explicó el MICM, estas reducciones benefician especialmente al transporte de pasajeros y de carga, contribuyendo a proteger el poder adquisitivo de la población.

El Gobierno también informó que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) mantendrá su precio sin variación, acumulando ya un año congelado, a pesar de la volatilidad de los mercados internacionales provocada por el conflicto en Medio Oriente. Asimismo, el Gas Natural conservará su tarifa actual durante el período anunciado.

Las autoridades indicaron que el aumento de los costos internacionales responde al incremento del margen de refinación o Crack Spread, que en los últimos meses ha registrado importantes alzas tanto para la gasolina como para el gasoil. Debido a que República Dominicana importa la mayor parte de los combustibles refinados que consume, el país continúa expuesto a las fluctuaciones del mercado internacional.

Para la semana del 4 al 10 de julio, los combustibles se venderán a los siguientes precios: gasolina premium RD$338.10, gasolina regular RD$305.50, gasoil regular RD$257.80 y gasoil óptimo RD$290.10 por galón. En contraste, el Avtur aumentará RD$6.25 hasta RD$238.03, mientras que el kerosene subirá RD$6.90 para venderse a RD$272.80 por galón.

Por su parte, el fuel oíl #6 disminuirá RD$4.50, ubicándose en RD$152.36 por galón, y el fuel oíl 1 %S bajará RD$2.93, hasta RD$177.86. El GLP permanecerá en RD$137.20 por galón y el Gas Natural en RD$43.97 por metro cúbico. El MICM precisó que estos precios fueron calculados con una tasa de cambio promedio semanal de RD$60.00, según las publicaciones del Banco Central.

Con esta medida, el Gobierno busca mitigar el impacto del comportamiento internacional de los combustibles, garantizando mayor estabilidad en los precios de los productos de mayor consumo y reduciendo la presión sobre los sectores productivos y las familias dominicanas.