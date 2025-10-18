Gobierno mantiene sin variación los precios de los combustibles esenciales mediante subsidio de RD$125.7 millones

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó que mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles durante la semana del 18 al 24 de octubre de 2025, gracias a la aplicación de un subsidio extraordinario de RD$125.7 millones.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, quien explicó que esta decisión forma parte de los esfuerzos del Gobierno del presidente Luis Abinader por garantizar la estabilidad de los precios internos y proteger el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

“El Gobierno sigue comprometido con el bienestar de los dominicanos, por eso mantenemos los precios estables a pesar de las fluctuaciones internacionales del petróleo y sus derivados”, expresó Pérez Fermín al detallar el alcance del subsidio.

El funcionario precisó que el monto asignado permitirá compensar los aumentos registrados en los mercados internacionales, especialmente en el gasoil regular, gasoil óptimo y gas licuado de petróleo (GLP), que son los combustibles más utilizados por el transporte público y los hogares.

En ese sentido, el GLP será subsidiado con RD$7.31 por galón, el gasoil regular con RD$10.05 por galón, y el gasoil óptimo con RD$5.64 por galón, medidas que evitarán incrementos que habrían afectado de manera directa el costo del transporte, los alimentos y otros bienes esenciales.

Pérez Fermín destacó que el Gobierno ha actuado con responsabilidad fiscal, manteniendo un balance entre la estabilidad de precios y la sostenibilidad de las finanzas públicas. “No se trata solo de congelar precios, sino de hacerlo de manera responsable, protegiendo a la gente sin comprometer el equilibrio económico del país”, subrayó.

Asimismo, indicó que este esfuerzo se enmarca dentro de la política de transparencia y rendición de cuentas que caracteriza al MICM, garantizando que la ciudadanía conozca cada detalle del comportamiento de los mercados internacionales y las medidas adoptadas por el Estado.

Precios de los combustibles para la semana del 18 al 24 de octubre de 2025

Gasolina Premium: RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

RD$290.10 por galón; mantiene su precio. Gasolina Regular: RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

RD$272.50 por galón; mantiene su precio. Gasoil Regular: RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

RD$224.80 por galón; mantiene su precio. Gasoil Óptimo: RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

RD$242.10 por galón; mantiene su precio. Avtur: RD$199.52 por galón; baja RD$0.18.

RD$199.52 por galón; baja RD$0.18. Kerosene: RD$230.70 por galón; baja RD$0.60.

RD$230.70 por galón; baja RD$0.60. Fueloil #6: RD$157.71 por galón; baja RD$1.89.

RD$157.71 por galón; baja RD$1.89. Fueloil 1%S: RD$168.46 por galón; baja RD$2.84.

RD$168.46 por galón; baja RD$2.84. Gas licuado de petróleo (GLP): RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

RD$137.20 por galón; mantiene su precio. Gas natural: RD$43.97 por m³; mantiene su precio.

El viceministro resaltó que la tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$63.40, según las publicaciones del Banco Central de la República Dominicana.

Pérez Fermín reiteró que la estabilidad lograda en el mercado de los combustibles responde a una política sostenida de planificación, control y eficiencia, que ha permitido a la República Dominicana mantener uno de los entornos más previsibles de la región en materia de precios energéticos.

“El Gobierno del presidente Abinader ha asumido con responsabilidad el reto de proteger a las familias, a los transportistas y a los sectores productivos de los impactos internacionales, priorizando siempre el bienestar colectivo”, puntualizó.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes reafirmó su compromiso de continuar monitoreando el comportamiento del petróleo en los mercados internacionales y adoptar las medidas necesarias para mantener la estabilidad económica del país.

Con estas acciones, el Gobierno dominicano garantiza previsibilidad en los costos, refuerza la confianza de los sectores productivos y consolida su política de gestión eficiente en beneficio de toda la población.

