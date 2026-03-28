Gobierno lleva jornadas “Primero Tú” a La Vega y Espaillat en apoyo a comunidades vulnerables

MOCA, RD.– El Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), desarrolló jornadas de inclusión social en las provincias La Vega y Espaillat, beneficiando a cientos de familias en condiciones vulnerables.

Las actividades se realizaron durante dos días consecutivos como parte del programa “Primero Tú”, iniciativa que busca acercar servicios esenciales a comunidades de todo el país por disposición del presidente Luis Abinader.

La primera jornada tuvo lugar en el sector Los Quemados, en La Vega, donde los asistentes recibieron atención médica, medicamentos, alimentos y otros servicios sociales de manera gratuita.

Posteriormente, la iniciativa se trasladó al distrito municipal Juan López, en Moca, donde desde tempranas horas los residentes accedieron a múltiples servicios ofrecidos por diversas instituciones del Estado.

La subdirectora de Propeep, Jenny Chaljub, quien encabezó las actividades en representación del director Robert Polanco, destacó el impacto directo de estas jornadas en los sectores más necesitados.

Asimismo, explicó que estas acciones se coordinan junto a autoridades locales, con el objetivo de garantizar que los servicios lleguen de manera efectiva a cada comunidad.

Durante las jornadas, los beneficiarios pudieron acceder a afiliación al Senasa, consultas médicas y odontológicas, entrega de alimentos, así como orientación laboral y capacitación técnica, reafirmando el compromiso del Gobierno con la inclusión social y el bienestar de la población.



