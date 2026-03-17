Gobierno inicia rescate del río Haina para frenar daño ambiental y extracción ilegal

Bartolo García

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició un operativo de intervención en el río Haina con el objetivo de restaurar su equilibrio ecológico y reducir los riesgos que afectan a las comunidades cercanas.

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre La Lechería y el batey Palavé, en cumplimiento de la Resolución No. 002-2026, que declaró esta zona en estado de urgencia ambiental debido al deterioro acumulado durante años.

El operativo cuenta con la coordinación del Servicio Nacional de Protección Ambiental y el respaldo del Ministerio de Defensa, incluyendo la participación del Ejército de la República Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana para labores de vigilancia y apoyo logístico.

De acuerdo con estudios técnicos, el deterioro del río ha sido provocado principalmente por la extracción ilegal de agregados, la deforestación y el abandono de su cuenca, lo que ha afectado su funcionamiento natural y aumentado el riesgo de inundaciones.

El ministro Paíno Henríquez reafirmó que su gestión mantiene una política de tolerancia cero frente a estas prácticas, destacando la importancia de proteger los recursos hídricos del país.

El plan contempla la limpieza del cauce, extracción de sedimentos, readecuación hidráulica y acondicionamiento de las riberas, con el propósito de recuperar la capacidad natural de flujo del río y mitigar los impactos ambientales.

Durante la jornada, el director del SENPA, Ángel Alfredo Camacho, explicó que se ha implementado un plan de seguridad para garantizar el cumplimiento de la intervención y evitar nuevas actividades ilegales.

Las autoridades identificaron cinco puntos críticos donde se reforzará la vigilancia mediante puestos fijos, patrullajes y controles móviles, como parte de una estrategia integral que busca recuperar el control del afluente.

Con esta intervención, el Estado dominicano da un paso firme en la protección del río Haina, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la seguridad de las comunidades y el cumplimiento de la ley.

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