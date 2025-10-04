Gobierno inicia construcción del Club Liga Miramar en Puerto Plata

Bartolo García

Puerto Plata. – Con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva de la región norte, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dieron inicio a la construcción del Club Liga Miramar en el municipio cabecera de esta provincia.

La obra contará con una inversión de 39 millones de pesos provenientes del Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Deportes, y busca convertirse en un espacio de oportunidades para los jóvenes atletas de la comunidad.

“Estamos contentos de venir aquí una vez más, por tercera ocasión, a sembrar esperanzas con hechos, no con palabras”, afirmó Kelvin Cruz durante el acto, al resaltar que esta gestión se ha propuesto llevar soluciones concretas a las comunidades.

Cruz recordó que este es el tercer picazo que realiza en Puerto Plata para dar inicio a obras deportivas, destacando que no se trata de promesas vacías, sino de proyectos que ya cuentan con respaldo presupuestario y fecha de entrega.

El funcionario mencionó que actualmente están en construcción los techados de los clubes Gregorio Luperón y Gustavo Behall, que serán inaugurados este mismo año como parte del programa de infraestructura deportiva que impulsa el Gobierno.

“Esta obra tiene un presupuesto de casi 40 millones de pesos, que aunque pueda parecer poco, en materia de deportes representa una gran suma, especialmente porque está destinada a mejorar la calidad de vida de la juventud en sectores populares como este”, expresó Cruz.

Por su parte, José Ignacio Paliza resaltó el impacto positivo que tendrá la obra en la juventud de Puerto Plata. “El techado del Club Miramar será un espacio donde los jóvenes podrán desarrollar su talento deportivo y formarse en un ambiente sano y seguro”, dijo el ministro.

Paliza también destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con la provincia. “Es un gusto acompañarles en este acto, porque refleja la atención especial que el presidente y el Ministerio de Deportes están dando a nuestra adorada Puerto Plata”, manifestó.

En su gestión, Kelvin Cruz ha inaugurado ya 27 instalaciones deportivas en diversas comunidades del país, consolidando un ritmo de trabajo que busca descentralizar el acceso al deporte.

El acto contó con la presencia de destacadas personalidades de la provincia, entre ellas la senadora Ginette Bournigal, la gobernadora Claritza Roche, el director del IDAC, Igor Rodríguez, y el alcalde municipal Diomedes “Roquelito” García, quienes respaldaron el inicio de la obra.

El proyecto del Club Liga Miramar contempla la construcción de un área techada de 1,200 metros cuadrados, diseñada bajo estándares internacionales para el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas.

La instalación incluirá una zona de juego con tabloncillo en madera, graderías, cierre perimetral, baños, áreas exteriores y tableros aprobados por la FIBA, garantizando condiciones óptimas para entrenamientos y competencias.

Además de fomentar el deporte, el club servirá como espacio de integración social, donde niños, adolescentes y adultos podrán participar en actividades recreativas y comunitarias.

Con este proyecto, el Gobierno reafirma su compromiso de utilizar el deporte como herramienta de transformación social, creando espacios dignos que promuevan el talento joven y fortalezcan la identidad comunitaria en Puerto Plata.

