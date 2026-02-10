Gobierno impulsa reducción de la jornada laboral y avanza en regulación de patinetas eléctricas

Bartolo García

El Gobierno dominicano anunció que trabaja en un proceso de transformación del modelo laboral nacional que contempla, entre sus principales cambios, una reducción progresiva del tiempo de trabajo semanal, alineándose con las tendencias internacionales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien explicó que el país se encuentra ante una oportunidad histórica de modernizar sus estructuras laborales e incorporar esquemas más flexibles y eficientes.

El ministro Eddy Olivares propone una reforma laboral que integra cambios tecnológicos, nuevos esquemas de empleo y la reducción de la jornada laboral en República Dominicana (Cortesía: Ministerio de Trabajo de República Dominicana)

Olivares señaló que la disminución de la jornada busca equilibrar los intereses de empleadores y trabajadores, al tiempo que mejora la productividad, la salud mental y la estabilidad familiar.

Indicó que naciones como Países Bajos y Alemania ya aplican semanas laborales de entre 32 y 36 horas, mientras que en América Latina se avanza hacia modelos de 35 horas semanales.

El funcionario recordó que históricamente la reducción del tiempo laboral ha sido fruto de luchas sociales, pero que hoy la tecnología permite reorganizar el trabajo sin afectar el rendimiento económico.

Además de la jornada reducida, el plan contempla cuatro grandes ejes de modernización: la economía de plataforma, los empleos verdes y azules, la formalización del trabajo remoto y nuevas formas de medición de la productividad.

En ese contexto, destacó los avances impulsados por la Organización Internacional del Trabajo para integrar actividades digitales al empleo formal y con derechos laborales.

Paralelamente, el Gobierno anunció que establecerá una regulación nacional para el uso de patinetas eléctricas, ante el aumento de accidentes de tránsito protagonizados por menores de edad.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que esta semana los organismos de seguridad definirán los lineamientos que regirán su circulación.

Raful explicó que se busca establecer normas claras sobre edades permitidas, uso de protección, zonas de tránsito y responsabilidades, para reducir riesgos en las vías públicas.

“Estamos prestos para establecer los lineamientos necesarios para salvar vidas”, afirmó la funcionaria tras una reunión del Plan de Seguridad Ciudadana.

Las autoridades reconocen que las patinetas se han convertido en una alternativa de movilidad cada vez más común, pero requieren controles para garantizar un uso responsable.

Con estas medidas, el Gobierno apuesta a un doble objetivo: mejorar la calidad de vida laboral de los dominicanos y fortalecer la seguridad vial frente a las nuevas dinámicas de transporte urbano.