Gobierno impulsa el deporte escolar con nueva cancha techada en Licey al Medio

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de una moderna cancha techada en el Centro Educativo Blanca Mascaró, en el municipio de Licey al Medio, como parte del fortalecimiento de la infraestructura deportiva escolar en el país.

La obra, que representó una inversión de RD$29,888,665.80, impactará directamente a estudiantes y docentes, al ofrecer un espacio adecuado para la práctica deportiva, la recreación y actividades comunitarias.

Durante el acto, el viceministro Francisco D’Oleo, en representación del Ministerio de Educación, resaltó que esta entrega coincide con la conmemoración de la Batalla del 30 de Marzo, lo que le otorga un significado especial vinculado a los valores patrióticos.

El funcionario destacó que así como esa gesta histórica consolidó la independencia nacional, esta obra contribuye al desarrollo integral de los estudiantes mediante un entorno digno para el deporte, la cultura y la convivencia.

Asimismo, afirmó que la construcción de esta cancha es resultado del compromiso del Gobierno con la educación, promoviendo espacios que complementen la formación académica y fomenten valores como la disciplina y el trabajo en equipo.

La infraestructura incluye una estructura metálica con techo de aluzinc, iluminación LED, piso sintético, canastos móviles de baloncesto y gradas, garantizando condiciones modernas y seguras para su uso.

Además, el proyecto contempla áreas complementarias como baños para damas y caballeros, cisterna con capacidad de 4,000 galones, sistema séptico, pozo tubular, bomba sumergible y cierre perimetral con verja y áreas verdes.

En representación de los estudiantes, la alumna Keisha María Santana agradeció la obra y destacó que este nuevo espacio permitirá desarrollar actividades académicas, culturales y recreativas en mejores condiciones.

La bendición de la infraestructura estuvo a cargo del reverendo Yendy de Jesús Jorge, quien pidió que el espacio contribuya al crecimiento integral y a la formación en valores de toda la comunidad educativa.

En la actividad participaron autoridades civiles y educativas, quienes reiteraron que este tipo de proyectos fortalecen la calidad educativa y contribuyen a la construcción de una sociedad más sana, inclusiva y comprometida con el desarrollo.