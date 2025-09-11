Gobierno estrecha lazos con comunicadores en Santiago

Bartolo García

Santiago, R.D. — En un esfuerzo por afianzar la relación con la prensa y abrir un espacio de comunicación directa, el director de Prensa del Presidente (DPP), Alberto Caminero, y el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), Félix Reyna, encabezaron un encuentro con periodistas y comunicadores de Santiago.

La actividad se llevó a cabo en el salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento Municipal de Santiago y reunió a representantes de medios televisivos, radiales, escritos y digitales, así como a dirigentes gremiales del sector, en un ambiente de diálogo fraterno.

En sus palabras, Caminero destacó la confianza del presidente Luis Abinader en la prensa y en la labor de los periodistas como centinelas de la sociedad. Aseguró que el gobierno aspira a mantener una relación fluida, sincera y empática con los medios de comunicación.

“El presidente valora el rol de cada comunicador. Queremos que este sea el primero de muchos encuentros más cercanos y cálidos, que fortalezcan los lazos entre el gobierno y los medios de prensa”, expresó Caminero ante decenas de comunicadores presentes.

De su lado, Félix Reyna afirmó que la política de comunicación del gobierno se fundamenta en la equidad y el acceso democrático a la información. Resaltó que no habrá discriminación en el trato hacia los medios y que se procurará la inclusión de todos en igualdad de condiciones.

“Sabemos que los presupuestos son limitados, pero manejándonos con transparencia lograremos que cada espacio tenga la seguridad de ser tomado en cuenta. Queremos llegar a todos los medios de manera justa y equilibrada”, puntualizó Reyna.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del subdirector de Prensa del Presidente, Lucildo Gómez, quien valoró la presencia de los periodistas y reiteró el compromiso del gobierno de mantener un vínculo cercano con los comunicadores del Cibao.

La gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, agradeció que este importante encuentro se celebrara en la ciudad, al tiempo de reconocer la labor diaria de los comunicadores en la construcción de opinión pública.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, anfitrión de la jornada, resaltó la relevancia de estos espacios de acercamiento entre gobierno y prensa. Recordó que la ciudad vive un proceso de transformación histórica con proyectos emblemáticos como el monorriel y el sistema integrado de transporte.

En su intervención, el subdirector de DIECOM, Abel Guzmán Then, subrayó la importancia de los medios locales como canales que inciden directamente en la vida democrática. Señaló que el gobierno está comprometido con ofrecer información veraz y clara sobre las políticas públicas.

Asimismo, Guzmán Then advirtió sobre el reto que representan las noticias falsas y llamó a reforzar la formación profesional de los comunicadores, garantizando que la ciudadanía reciba información confiable y de calidad.

El encuentro contó también con la participación del director de CORAASAN, Andrés Cueto, y de representantes de medios y gremios periodísticos, quienes coincidieron en la necesidad de garantizar una distribución más equilibrada de la publicidad estatal.

Los funcionarios recordaron que Santiago es una ciudad estratégica para el desarrollo nacional, con empresarios y comunicadores comprometidos, y subrayaron que el gobierno del presidente Abinader ha ejecutado más de 2,500 obras en todo el país.

El encuentro fue valorado como un paso fundamental para fortalecer la confianza entre gobierno, prensa y ciudadanía, promoviendo la transparencia, la credibilidad institucional y la circulación responsable de la información pública.