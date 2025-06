Gobierno entrega 664 nuevas becas internacionales y supera las 10 mil en cinco años de gestión

Santo Domingo. – El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), sigue impulsando la excelencia académica en el país, con la entrega de 664 becas internacionales al segundo grupo de alumnos que cursarán maestrías en 30 universidades de 6 países como Brasil, México, Estados Unidos, España, Italia y Reino Unido.

En el acto, encabezado por el titular de la institución, doctor Franklin García Fermín, y organizado por la Dirección de Becas Internacionales que dirige Roselia Pérez, los estudiantes meritorios recibieron sus becas para cursar maestrías en las Instituciones de Educación Superior (IES), Universidad Nebrija-España, Escuela de organización Industrial (EOI)-España.

Igualmente, la Universidad Navarra-España, Alfonso X sabio- España, Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañon (FOM)-España, Middlesex University, Reino Unido, Instituto Mondeli de Odontología, Brasil, Instituto Marangoni, Italia, MIU MIAMI international, University, Estados Unidos, entre otras.

García Fermín resaltó que esta nueva entrega de becas internacionales concedidas por el Gobierno dominicano durante la actual gestión del presidente Luis Abinader, asciende a 10 mil cifra que refleja el compromiso con la formación del capital humano de la nación.

El funcionario indicó que los becarios provienen de diferentes provincias del país como San Juan, Dajabón, Azua, Peravia, Barahona, San José de Ocoa, Duarte, La Romana, San Cristóbal, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y el Gran Santo Domingo.

Al hablar en nombre de los egresados de la convocatoria 2022- 2024, Edith Marie Pedemonte Luna, quien realizó una máster in Internacional Design de la Universidad de Columbia College Chicago, Illinois, Estados Unidos. Agregó que cuando le dieron la noticia que el MESCyT cubriría el costo de su carrera de grado se le presento la posibilidad de hacer un programa de postgrado en el exterior que casi gritaba de alegría.

“Hoy puedo decir, con certeza y desde lo más profundo de mi corazón, que el MESCyT transformó mi vida y la de mi familia y no solo me gradué, sino que no tenía preocupaciones financieras cuando tomé la maestría en Diseño Industrial, algo que jamás imaginé posible, especialmente a tan corta edad”, expresó Pedemonte Luna.

Al hablar en representación de los becados, José Antonio Vargas Acosta, oriundo de la provincia Valverde, exhortó a los becarios asumir esa gran oportunidad con humildad, pero también con firmeza. “No estamos aquí solo para obtener títulos, sino para representar lo mejor de nuestra nación y convertirnos en instrumentos de cambios”, dijo Vargas Acosta.

Los beneficiarios cursarán maestrías en: Máster en Logística y Dirección de Operaciones, Master en Redes y Ciberseguridad en modalidad Semipresencial, Máster Analíticas de Negocios y máster en Tecnologías de Negocios, entre otras.

Estuvieron presentes los viceministros, José a. Cancel, Paula Disla, Carmen Molina, así como el director de Gabinete, Juan F. Medina y Rafael Méndez, director Administrativo, y otros directores, encargados, colaboradores del MESCyT y el asesor de la Presidencia de la República, en materia de Educación Superior; Francisco Vegazo Ramírez.

Igualmente, Paloma Fernández, representante de ENAE Business School – Escuela de Negocios y Administración de Empresas, Wendy Infante, directora de LAE Santo Domingo – Educación Internacional, Grace Gómez, representante La Red de Universidades Anáhuac.

Del mismo modo, José Juan Meza representante de la Universidad de Murcia (UM), Altagracia Pimentel e Ingrid Terrero, representantes del Istituto Marangoni Milano, Humbelina Marmolejos y Jorge Leguizamo, representantes de Berlin School of Business and Innovation (BSBI).

