Gobierno destina RD$1,209 millones para mantener sin variación principales combustibles

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano destinará RD$1,209.1 millones en subsidios para mantener congelados los precios de los principales combustibles, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). La medida busca amortiguar el impacto de las alzas de los derivados del petróleo en los mercados internacionales sobre los consumidores.

Para la semana comprendida del 29 de agosto al 4 de septiembre permanecerán sin variación las gasolinas premium y regular, los dos tipos de gasoil, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural. Según el MICM, estos precios corresponden a los establecidos el pasado 13 de junio dentro del período de congelamiento de 90 días contemplado en el Plan Anticrisis del Gobierno.

La institución explicó que las dificultades que afectan a refinerías internacionales en medio de los conflictos geopolíticos han mantenido elevados los precios de productos terminados como la gasolina y el gasoil. De acuerdo con el informe oficial, el margen de procesamiento ha incrementado el costo de las gasolinas en un 28 % y el del gasoil en un 60 %, limitando el efecto de las reducciones registradas en el precio del crudo WTI.

Con la intervención estatal, el gasoil regular recibirá un subsidio de RD$95.65 por galón y el gasoil óptimo RD$88.36. Asimismo, el Gobierno aportará RD$35.02 por cada galón de gasolina regular, RD$16.55 para la premium y RD$19.40 para el GLP. El MICM señaló que, con los recursos correspondientes a esta semana, los subsidios destinados a los combustibles durante 2026 superan los RD$28,000 millones.

En cuanto a los precios, la gasolina premium continuará a RD$341.10 por galón y la regular a RD$310.50, mientras el gasoil regular permanecerá en RD$262.80 y el óptimo en RD$293.10 por galón. El GLP seguirá comercializándose a RD$135.20 por galón y el Gas Natural a RD$43.97 por metro cúbico.

Otros derivados experimentarán variaciones durante la semana. El avtur disminuirá RD$6.27 para venderse a RD$291.22 por galón, mientras el kerosene bajará RD$7.00 y se ubicará en RD$329.70. En cambio, el fuel oíl #6 aumentará RD$0.30, alcanzando RD$166.26 por galón, y el fuel oíl 1 %S subirá RD$1.99 para comercializarse a RD$195.98.

El MICM indicó que la política de congelamiento busca preservar la estabilidad económica y reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales en los hogares y sectores productivos del país. Para el cálculo de los precios correspondientes a esta semana se utilizó una tasa de cambio promedio de RD$58.60 por dólar, conforme a las publicaciones diarias del Banco Central.