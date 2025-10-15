Gobierno desmiente rumores sobre eliminación del combustible subsidiado para transportistas

Bartolo García

Santo Domingo.– El Gabinete de Transporte del Gobierno dominicano negó categóricamente que exista algún plan para eliminar el combustible subsidiado que reciben los transportistas, desmintiendo versiones que habían generado preocupación entre sectores del transporte público.

En un comunicado oficial, el ministro Deligne Ascención, coordinador del Gabinete de Transporte, aseguró que el Ejecutivo mantiene vigente tanto el Bono Gas como las asignaciones de combustible, con el objetivo de garantizar pasajes accesibles y estabilidad en el sistema de movilidad colectiva del país.

“El Gobierno no contempla eliminar el combustible subsidiado asignado a los transportistas. Desmentimos esa información falsa que ha generado preocupación entre algunos gremios del sector”, expresó el funcionario.

Ascención reiteró que las medidas de apoyo al transporte forman parte de la política de subsidios implementada por el presidente Luis Abinader, destinada a mitigar el impacto del costo del combustible y evitar aumentos desproporcionados en los pasajes.

El comunicado enfatiza que el Gobierno sigue comprometido con mantener un equilibrio entre la sostenibilidad del transporte público y el bienestar de los ciudadanos, evitando que los aumentos internacionales del petróleo afecten la economía doméstica.

Asimismo, el Gabinete de Transporte recordó que el Bono Gas, programa implementado para choferes y propietarios de unidades del transporte público, se mantiene operativo y continuará beneficiando a miles de trabajadores del sector.

De igual modo, las asignaciones especiales de combustible para sindicatos, rutas y federaciones de transporte seguirán distribuyéndose bajo los mecanismos establecidos, con criterios de transparencia y control.

El ministro Ascención hizo un llamado a la población y a los transportistas a no dejarse confundir por informaciones carentes de fundamento, recordando que cualquier modificación en las políticas de subsidio sería comunicada de forma oficial por las autoridades competentes.

El funcionario destacó además que la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y el Gabinete de Transporte ha permitido mantener la estabilidad del sistema, incluso en contextos internacionales de volatilidad de precios.

“La prioridad del Gobierno es proteger a los ciudadanos y garantizar que el transporte público se mantenga funcional, ordenado y asequible para todos los dominicanos”, reiteró Ascención.

El comunicado también subraya que el Gobierno continuará monitoreando los precios internacionales del petróleo y adoptará medidas compensatorias cuando sea necesario, con el fin de preservar la estabilidad económica del sector transporte.

Finalmente, el Gabinete de Transporte ratificó su compromiso de seguir dialogando con los gremios y asociaciones del transporte para mejorar la eficiencia del sistema, modernizar las flotillas y fortalecer la confianza entre el Estado y los transportistas.

