Gobierno cancela desfile del 30 de marzo en Santiago y prioriza medidas de austeridad

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El Gobierno dominicano anunció la suspensión del tradicional desfile cívico-militar pautado para este lunes 30 de marzo en Santiago, como parte de las medidas de austeridad implementadas por la administración del presidente Luis Abinader.

La información fue ofrecida por la Dirección de Prensa del Presidente, que explicó que la decisión responde a la necesidad de optimizar los recursos del Estado ante el contexto económico actual.

No obstante, las autoridades confirmaron que se mantienen en agenda las demás actividades conmemorativas en honor a los héroes de la Batalla del 30 de Marzo, iniciando con el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol.

El Gobierno destacó que, aunque valora profundamente las tradiciones patrióticas y el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en este momento es necesario priorizar el uso responsable de los recursos públicos.

Como parte de su agenda en Santiago, el mandatario encabezará la entrega de títulos de propiedad a cientos de familias, fortaleciendo la seguridad jurídica en la zona.

Asimismo, inaugurará una cancha techada en el sector Cienfuegos, en Santiago Oeste, y otra en Licey al Medio, con el objetivo de fomentar el deporte y la integración comunitaria.

Para el martes 31 de marzo, la agenda presidencial continuará en Samaná, donde se inaugurará la entrada a la provincia y se realizará una mesa de trabajo en Arroyo Barril para evaluar proyectos de desarrollo y necesidades locales.