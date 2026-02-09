Gobierno amplía red nacional de atención en salud mental y transforma servicios especializados

Bartolo García

El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este lunes la presentación de los principales avances alcanzados por el Estado dominicano en materia de salud mental, marcando un antes y un después en la atención de esta área prioritaria para la población.

Durante el acto, las autoridades destacaron que el país avanza hacia un modelo más preventivo, comunitario e integral, enfocado en fortalecer la atención primaria, ampliar los servicios especializados y promover la inclusión social de las personas con trastornos mentales.

Uno de los anuncios más relevantes fue la expansión de la línea nacional de salud mental 811, que sustituirá al número tradicional 809-200-1400, ofreciendo atención gratuita, confidencial y permanente, con mayor facilidad de acceso para toda la ciudadanía.

Asimismo, se informó que el sistema de salud aumentará de 137 a 500 camas destinadas a la atención de pacientes con condiciones de salud mental, lo que permitirá una cobertura mucho más amplia y oportuna en todo el territorio nacional.

De igual forma, se anunció el inicio de los trabajos para la construcción del Instituto Nacional de Neurociencia, un centro que contará con áreas clínicas y de investigación para fortalecer el diagnóstico, tratamiento y estudio de enfermedades neurológicas y mentales.

Como parte del plan integral, también se habilitarán unidades de desintoxicación de drogas, con el objetivo de ofrecer atención especializada a personas con problemas de adicción y facilitar su proceso de rehabilitación.

Las autoridades explicaron que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de quienes padecen trastornos mentales, reducir muertes por traumas, fortalecer la atención primaria y garantizar un acceso más equitativo a medicamentos y terapias.

El plan fue presentado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, junto al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, quienes resaltaron que esta es la gestión gubernamental que más recursos ha destinado a la salud mental en la historia del país.

Atallah afirmó que se ampliará el catálogo de medicamentos disponibles y se incrementará la cobertura de los seguros de salud para facilitar su adquisición, asegurando que “se va a trabajar intensamente y vamos a mostrar grandes logros”.

El ministro explicó que el programa está compuesto por siete iniciativas orientadas a acercar la salud mental a la comunidad, brindar apoyo emocional, orientar a los jóvenes, garantizar continuidad de tratamiento y promover el bienestar emocional.

También advirtió que los trastornos mentales han aumentado de forma alarmante a nivel mundial, señalando que más de mil millones de personas —alrededor del 12 % de la población global— han padecido o padecen algún problema de salud mental.

En materia de protocolos, se informó que se elaboraron 37 nuevos lineamientos con énfasis en la atención primaria y cobertura nacional, además de la ampliación del horario del Centro de Contacto Nacional de Asistencia en Salud Mental hasta las 12 de la medianoche.

Este centro ha recibido más de 16,000 llamadas hasta la fecha y cuenta con mecanismos de referencia hacia clínicas y servicios especializados para una atención más eficiente.

En el ámbito legal, las autoridades señalaron que en agosto de 2025 fue depositada ante el Senado una propuesta de modificación a la Ley 12-06 sobre salud mental, enfocada en prevención, acción comunitaria, integración social y mejora de la atención primaria.

Por su parte, el director del SNS explicó que actualmente existen 18 Unidades de Intervención en Crisis, con la meta de llegar a 89 unidades y 500 camas para finales de 2026, fortaleciendo una red pública que ya incluye hospitales, centros de primer nivel, psicólogos y unidades especializadas en todo el país.

Con estas medidas, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de colocar la salud mental como una prioridad nacional, garantizando servicios más humanos, accesibles y modernos para toda la población.

#eljacaguero #SaludMental #GobiernoDominicano #LuisAbinader #AtenciónPrimaria #Línea811 #BienestarEmocional #SaludPública #SNS #NoticiasRD