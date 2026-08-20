Gilbert y Más renueva su programación y estrena el espacio político “Agua y Fuego”

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La plataforma digital Gilbert y Más anunció una nueva etapa en su propuesta de contenidos con el estreno de “Agua y Fuego”, un programa enfocado en el análisis político, el debate y la opinión sobre los principales acontecimientos que forman parte de la agenda nacional de la República Dominicana.

El nuevo espacio estará encabezado por Gilbert Guzmán, Ronny Mateo, María de los Ángeles y Osiris Mora, quienes analizarán desde diferentes perspectivas los temas políticos y sociales de mayor interés, procurando generar debates y ofrecer distintos puntos de vista sobre los acontecimientos que impactan al país.

Como parte de la producción, el comunicador Miguel Liriano tendrá a su cargo la sección “Desde la Calle”, concebida para llevar hasta el programa las opiniones, preocupaciones y reacciones de los ciudadanos ante los temas que ocupan la atención pública y política.

El lanzamiento de “Agua y Fuego” coincide con la remodelación y renovación del estudio de Gilbert y Más, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la calidad de sus producciones, ampliar su programación y consolidar la presencia de la plataforma dentro del ecosistema de medios digitales.

La nueva etapa también incluye “Alerta con Yanibel Asencio”, un espacio dedicado a la investigación periodística que abordará denuncias, posibles irregularidades en instituciones del Estado, problemáticas sociales y otros asuntos de interés público, con énfasis en la búsqueda y presentación de información de relevancia ciudadana.

A la programación se incorporan además “Sin Demora”, conducido por Osiris Mora, y “Ronny Comenta”, con Ronny Mateo. Ambos espacios estarán orientados al seguimiento de la actualidad y el análisis de los acontecimientos políticos y nacionales, ampliando las opciones informativas y de opinión disponibles para la audiencia.

Con estas nuevas producciones, Gilbert y Más apuesta por consolidar una oferta de contenido informativo, político y de entretenimiento, dirigida a una audiencia interesada en el análisis y el debate de los temas nacionales. La renovada programación estará disponible a través de su canal de YouTube y sus diferentes plataformas en redes sociales.