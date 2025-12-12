GeSA LAB consolida su liderazgo en estudios ambientales con nuevos reconocimientos nacionales e internacionales

SANTO DOMINGO. – Los estudios de calidad de agua, aire y ruido exigidos por la legislación dominicana son fundamentales para proteger la salud y la sostenibilidad ambiental. Estas evaluaciones permiten identificar riesgos, prevenir impactos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, lo que resulta crucial para sectores industriales, comerciales y de infraestructura.

En este contexto, GeSA LAB (Gestiones Sanitarias y Ambientales) se destaca por su confiabilidad, respaldado por una trayectoria de rigor técnico en la implementación de estándares internacionales que fortalecen la credibilidad de sus resultados y de la competencia de sus técnicos demostrada en las múltiples pruebas interlaboratoriales a las que se ha sometido, por las que ha sido calificado como laboratorio de excelencia por la Era Waters de los Estados Unidos.

La empresa, con 20 años de trayectoria, cierra el año 2025 con dos reconocimientos que afianzan su posición como referente en el sector de la gestión ambiental. El primero proviene del Latin American Quality Institute (LAQI), con sede en Brasil, que distinguió a GeSA LAB por su compromiso con la excelencia, la ética corporativa y la consistencia en la calidad de sus procesos analíticos. Este galardón, considerado uno de los más influyentes en materia de calidad en la región, destaca la capacidad técnica del laboratorio y su alineación con protocolos exigidos a nivel internacional.

El segundo reconocimiento es el Premio INDOCAL a la Calidad 2025, recibido nuevamente en su segunda edición en la categoría Mipymes, lo que convierte a GeSA Lab en un laboratorio dos veces galardonado con esta distinción, tras haberlo obtenido también en 2023. Este premio, otorgado por el Instituto Dominicano para la Calidad, valora la metrología, la excelencia en la prestación de sus servicios analíticos, la mejora continua y el desempeño sostenido de las empresas comprometidas con estándares rigurosos de calidad. Previamente el liderazgo de la empresa en análisis ambientales y de salud había sido reconocido por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), en su edición del 2024 y es fuerte candidato para repetir en la del 2025.

Su Director General, José Mateo Mota, señaló que estas distinciones reafirman la dedicación, la disciplina y la capacidad técnica de todo el equipo de GeSA LAB y les compromete a continuar fortaleciendo sus competencias. La empresa se ha consolidado como un aliado esencial para instituciones públicas y privadas que deben cumplir con los estudios ambientales establecidos por ley.