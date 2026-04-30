Germán Ortega asume el mando de los fogones de Bevir by Lopesan

● El chef grancanario se incorpora al proyecto enarbolando una gastronomía de alta sofisticación, autenticidad y proximidad

● Lopesan Hotel Group refuerza su apuesta por la alta cocina con el firme objetivo de recuperar para Bevir la estrella MICHELIN que ostentó el restaurante en su etapa anterior

● Diego Tornel, mejor Sumiller de España 2026, continuará al frente de la bodega

Meloneras.- El chef grancanario Germán Ortega inicia una nueva e ilusionante etapa al frente de los fogones de Bevir by Lopesan, a partir del próximo mes de junio. Tras catorce años liderando el Restaurante La Aquarela, donde fue distinguido con una estrella MICHELIN, Ortega asume el desafío de desarrollar una propuesta sólida y ambiciosa que refuerce el proyecto gastronómico del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa.

Tras su reapertura en el sur de Gran Canaria en junio de 2025, Bevir ha completado una fase de posicionamiento estratégica que le ha permitido consolidarse en la vanguardia culinaria del archipiélago y figurar como restaurante recomendado en la Guía MICHELIN. Con el firme propósito de recuperar la estrella que el establecimiento alcanzó en su etapa anterior en la capital, Lopesan Hotel Group apuesta ahora por el talento de Germán Ortega para liderar el salto definitivo hacia la excelencia, proyectando la identidad canaria bajo los códigos más exigentes de la alta cocina contemporánea.

“La incorporación de Germán Ortega representa un paso estratégico en la evolución de nuestro modelo de restauración”, destacó el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, subrayando que “su llegada consolida nuestra apuesta por la excelencia y refuerza el objetivo de posicionar la oferta culinaria del Grupo bajo los estándares de calidad más competitivos a nivel global”.

Ortega, garante de la esencia de Bevir by Lopesan

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Germán Ortega cuenta con una sólida trayectoria de más de veinte años y una formación internacional desarrollada en diversos puntos de España, Suecia y el Reino Unido. A lo largo de su carrera, ha colaborado con chefs de prestigio como Ferran Adrià, Laurent Tassel o Andrew Hamer, consolidando su experiencia en cocinas de referencia como el restaurante británico The Lettonie, distinguido con dos estrellas MICHELIN, además de en La Hacienda de Benazuza o el Bulli Hotel.

Su estilo culinario se define por una propuesta contemporánea de marcada esencia europea que busca maximizar el valor del producto local y el territorio, con el mar como eje vertebrador. Se trata de una visión que equilibra técnica, materia prima y sabor, preservando los valores identitarios de Bevir mediante una interpretación personal y actualizada, que garantiza una narrativa basada en el diálogo constante entre los alimentos nacidos en el Atlántico y los cultivos originarios de la huerta local.

Bevir by Lopesan permanecerá cerrado por vacaciones del 18 de mayo al 3 de junio, fecha en la que Germán Ortega iniciará un meticuloso proceso de diseño culinario, que dará como resultado la creación de tres nuevos menús degustación. En ellos, volverán a cobrar protagonismo los productos del mar como la sama roquera, el camarón de Mogán, el carabinero de La Santa, el medregal o el atún rojo; mientras que de la tierra surgirán ingredientes identitarios como el queso de las medianías, el gofio o el almogrote, que serán reinterpretados bajo un enfoque actual que respeta la memoria gastronómica de la isla.

Compromiso irrenunciable con la proximidad

La Finca de Veneguera, situada en el suroeste de Gran Canaria, se mantiene como un pilar estratégico del proyecto. Con más de un siglo de tradición agrícola y 70 hectáreas de cultivo en el Parque Rural del Nublo, este enclave permite trabajar con productos propios, garantizando la estacionalidad y una trazabilidad total desde el origen hasta el plato.

Este compromiso irrenunciable con la proximidad asegura que el 85 % de los ingredientes sean de origen local, mientras que el 15 % restante corresponde a una cuidada selección de productos foráneos de excelencia, integrados con coherencia en la nueva propuesta gastronómica.

Referente indiscutible en el mapa enológico europeo

El equipo de sala y bodega seguirá contando con la profesionalidad de Diego Tornel, recientemente proclamado Mejor Sumiller de España 2026 en el Salón Gourmets. Su maestría asegura la continuidad de una propuesta de maridaje de primer nivel, esencial para articular el diálogo entre la bodega y la nueva cocina de Ortega.

Con esta estructura, Bevir by Lopesan se posiciona como un referente estratégico dentro de Lopesan Hotel Group, enfocado en ofrecer una experiencia de alta sofisticación culinaria ligada a la autenticidad del producto.