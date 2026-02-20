Georgina Duluc deslumbra en Premio Lo Nuestro y se posiciona como ícono de estilo internacional

Bartolo García

La actriz y comunicadora dominicana Georgina Duluc se convirtió en una de las grandes protagonistas de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro, celebrada en Miami, donde deslumbró con elegancia, seguridad y una imagen impecable.

Su aparición fue uno de los momentos más comentados de la noche, gracias a un diseño exclusivo de la reconocida diseñadora internacional Giannina Azar, que realzó su figura y proyectó glamour de alto nivel en un escenario de alcance global.

La presencia de Duluc no solo destacó por su vestuario, sino por la naturalidad con la que dominó la alfombra roja, reafirmando su estatus como una de las figuras dominicanas más sólidas en eventos internacionales.

Este triunfo en Miami marca además un prometedor anticipo de lo que el público podrá ver en su participación en los Premios Soberano 2026, donde se espera que eleve aún más su apuesta en estilo y proyección artística.

Para muchos, su paso por la alfombra magenta fue una verdadera declaración de moda, pero también una muestra de la experiencia escénica que la caracteriza.

Fiel a su personalidad frontal y a su distintivo humor negro, Georgina provocó sonrisas durante entrevistas y encuentros con la prensa, reafirmando esa irreverencia elegante que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

Durante la transmisión en vivo por Univisión, Duluc realizó un segundo cambio de vestuario, también firmado por Giannina Azar, con el que volvió a captar la atención del público.

En ese segmento especial, compartió escena con Irving Alberti y Clarissa Molina, presentando una de las categorías más celebradas de la gala.

La química entre los tres y la espontaneidad de Georgina aportaron frescura y dinamismo a la ceremonia, convirtiendo el momento en uno de los favoritos de la audiencia.

Su estilismo estuvo a cargo de Keyther Estévez, mientras que las joyas que complementaron sus looks fueron creación de Gisselle Mancebo.

Cada detalle fue cuidadosamente seleccionado para proyectar sofisticación, modernidad y personalidad propia, logrando un balance perfecto entre glamour y autenticidad.

Con esta destacada participación en Premio Lo Nuestro, Georgina Duluc reafirma su lugar como referente del talento dominicano en escenarios internacionales, demostrando que combina presencia, carisma y estilo con una identidad única que sigue conquistando al público.