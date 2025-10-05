George Russell conquista Singapur y McLaren celebra el bicampeonato de constructores

Bartolo García

Singapur. – Bajo las luces del circuito urbano de Marina Bay, George Russell firmó una carrera impecable para imponerse en el Gran Premio de Singapur 2025, logrando su segundo triunfo de la temporada y quinto en la Fórmula 1. El británico de Mercedes mantuvo la calma desde la salida, resistió los ataques de Max Verstappen y cruzó primero la meta en un fin de semana sin sobresaltos.

Desde la largada, Verstappen apostó por los neumáticos blandos para intentar arrebatarle la punta, pero Russell defendió con firmeza y controló el ritmo con precisión quirúrgica. Esa gestión de carrera le permitió mantenerse al frente y asegurar una victoria que devuelve confianza a Mercedes en la recta final del campeonato.

El neerlandés de Red Bull, pese a no contar con el monoplaza más rápido, exprimió al máximo cada vuelta para finalizar segundo, sumando puntos vitales en su lucha por el Mundial de Pilotos. Verstappen reconoció que el resultado fue valioso considerando las limitaciones de su coche frente a los McLaren.

El tercer lugar fue para Lando Norris, que presionó a Verstappen en los últimos giros, pero la falta de espacio en Marina Bay le impidió concretar el adelantamiento. Aun así, sus puntos permitieron a McLaren coronarse de manera anticipada como bicampeón de constructores, sumando 650 unidades frente a las 325 de Mercedes.

Detrás de ellos, Oscar Piastri culminó cuarto tras una salida tensa en la que tuvo un roce con Norris. Aunque perdió posiciones en el arranque, el australiano defendió con solidez su lugar, asegurando así que McLaren consolidara los puntos necesarios para festejar con estruendo.

El top 5 lo completó el joven italiano Kimi Antonelli, seguido de Charles Leclerc en sexto lugar. Leclerc volvió a mostrar consistencia en Ferrari, aunque sin el ritmo suficiente para pelear por los puestos de podio.

El séptimo puesto fue para Lewis Hamilton, que mantuvo un ritmo discreto, mientras que Fernando Alonso protagonizó una remontada hasta el octavo lugar, pese a un error en boxes que le costó tiempo valioso. Su actuación permitió a Aston Martin salvar un resultado positivo.

En la novena posición finalizó Oliver Bearman, que sumó puntos importantes para su temporada de debut, mientras que el español Carlos Sainz cerró la zona de puntos en la décima plaza, después de haber partido desde el pitlane.

El campeonato de pilotos vive una lucha cerrada: Oscar Piastri lidera con 334 puntos, seguido de Norris con 322 y Verstappen con 273. Con seis carreras y tres sprints restantes, aún quedan 174 unidades en disputa que pueden alterar el desenlace.

La victoria de Russell lo convirtió en el sexto ganador distinto en Singapur en seis ediciones consecutivas, sumándose a la lista de Norris (2024), Sainz (2023), Pérez (2022), Vettel (2021) y Hamilton (2020). Marina Bay continúa así con su tradición de repartir gloria entre distintos protagonistas.

El trazado urbano volvió a ofrecer espectáculo, aunque sin incidentes graves. La pelea inicial entre los McLaren y los problemas de Verstappen para contenerlos fueron los momentos más intensos de la competencia.

La celebración mayor, sin embargo, se vivió en el garaje de McLaren, que por segundo año consecutivo se asegura el título de constructores, consolidando una hegemonía que parecía impensada hace apenas tres temporadas.

Mercedes, pese a no alcanzar a McLaren en el campeonato, celebra la victoria de Russell como un impulso moral y una muestra de que aún puede competir en lo más alto, mientras Red Bull se mantiene expectante para intentar cerrar fuerte la campaña.

El Mundial de Fórmula 1 entra ahora en su recta decisiva con emociones garantizadas, múltiples candidatos y un calendario que promete más duelos memorables entre Russell, Verstappen, Norris y Piastri.

