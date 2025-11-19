Geanilda Vásquez manifiesta en RD :“Emprender requiere aptitud y visión creativa”

La cónsul general de la República Dominicana en Miami, dictó una conferencia en la UNPHU invitada por la alta casa de estudios superiores de la nación

Por Rose Mary Santana

Miami, FL.- La cónsul dominicana en Miami, Dra. Geanilda Vásquez, afirmó que emprender no consiste solo en sacar adelante un negocio, sino que implica una aptitud que impulsa la creatividad y la capacidad de generar nuevas ideas.

La funcionaria expresó estas consideraciones durante la conferencia que dictó en la apertura de la Semana Global de Emprendimiento, organizada por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) a través del Centro de Emprendimiento y Mipymes.

La Dra. Vásquez abordó el tema “El Emprendimiento como Motor de Desarrollo: Diáspora Dominicana en Miami”, destacando el impacto positivo de los dominicanos radicados en esa ciudad.

Explicó que la comunidad dominicana en Miami, lejos de ser una carga, se caracteriza por aportar capital y conocimientos.

“La diáspora dominicana en Miami es distinta a otras diásporas. Hay gente que para irse a Miami venden su apartamento aquí y se compran uno allá, tenemos esa facilidad, son profesionales, personas tiradas para adelante. No va a buscar nada a ese estado, al contrario, van a llevar capitales, conocimientos”, expresó.

Reveló además que la comunidad dominicana en Miami registra tasa cero de rechazo y tasa cero de homicidios, de acuerdo con la fiscal de esa ciudad, lo que evidencia su nivel de integración y cumplimiento social”, según sostuvo.

Destacó también el prestigio ganado por los dominicanos, señalando que “todo el mundo le abre sus puertas”, en referencia a los cerca de 65 mil ciudadanos dominicanos que residen en Miami-Dade, equivalentes al 2.4 % de la población de un territorio considerado la capital financiera de América Latina, El Caribe y parte de Europa.

“Ser el 2.4 de la población es mucho, pero no es solo eso, es que Miami es el puerto de entrada al principal mercado que tiene nuestro país, Estados Unidos, desde donde se manejan billones de dólares por los puertos entre Miami y las otras ciudades que conforman la Florida”, explicó.

La Dra. Vásquez fue invitada al programa de actividades por su trayectoria en temas de emprendimiento, liderazgo y desarrollo económico, así como por su rol al frente del Consulado General de la República Dominicana en Miami.

Durante su intervención, identificó los sectores donde los dominicanos en Miami tienen mayor presencia: comercio y logística, gastronomía y servicios, bienes raíces, transporte y aviación, salud y bienestar, tecnología e innovación, industrias creativas, consultoría y servicios profesionales.

Fue enfática al destacar el impacto económico de las inversiones procedentes del extranjero, que contribuyen de manera significativa al flujo de inversión directa en el país. Recordó que en 2024 la República Dominicana recibió US$4,523 millones en este renglón.

La Cónsul informó que desde la sede consular “hemos asumido una visión clara: el consulado no es solo una oficina de servicios, sino un centro de conexión, oportunidades y acompañamiento para nuestra diáspora emprendedora”, señalando que, “se han impulsado iniciativas para facilitar procesos, promover la diplomacia económica, fortalecer la identidad y conectar a los dominicanos con su país.”

Finalmente, hizo un llamado a la nueva generación sobre la forma de mirar el futuro, afirmando que “el emprendimiento no es un camino fácil, pero es un camino lleno de significado y que se emprende para transformar, no solo para producir.”