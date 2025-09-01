G-100 impulsa su expansión con nuevas inscripciones en Constanza

Bartolo García

Constanza, La Vega. – El movimiento Grupo de los 100 (G-100) celebró un encuentro en este municipio serrano con miras a consolidar su proceso de crecimiento y fortalecimiento a nivel nacional.

La actividad estuvo encabezada por el presidente del movimiento, el doctor Plutarco Arias, quien destacó la importancia de seguir sumando voluntades para garantizar un proyecto político sólido y de largo alcance.

Arias explicó que el acto formó parte del programa nacional de inscripción de nuevos miembros, cuyo propósito es crear una base multiplicadora en todos los municipios del país.

“El Grupo de los 100 es un movimiento proactivo que trabaja con disciplina y respeto a la Ley Electoral, y que continúa creciendo con la firme determinación de seguir avanzando hacia un futuro mejor para la nación”, afirmó.

El presidente del G-100 resaltó también el papel del mandatario Luis Abinader, a quien definió como el “presidente de la transformación y el desarrollo nacional”. Subrayó que su gestión se ha caracterizado por la equidad geográfica y la transparencia en el uso de los fondos públicos.

En su discurso, Arias puso como ejemplo el sector agrícola, al que calificó como el mejor testimonio del buen manejo gubernamental, con resultados tangibles en la provincia La Vega y en otras demarcaciones productivas del país.

De su lado, el coordinador nacional del movimiento, Héctor Villalona, valoró la entrega de la dirigencia local de Constanza, asegurando que el entusiasmo de los nuevos integrantes garantiza la expansión del G-100 en toda la región del Cibao.

Villalona destacó que el proceso de inscripción es solo el inicio de una estrategia más amplia que busca consolidar al movimiento como un actor decisivo en el panorama político dominicano.

Durante el encuentro, los dirigentes locales José Adriano y Virgilio Cosma expresaron su disposición de trabajar a tiempo completo junto al equipo nacional, convencidos de que el fortalecimiento del G-100 constituye un compromiso con la democracia y el desarrollo.

Ambos líderes comunitarios aseguraron que los ciudadanos de Constanza están conscientes de la importancia de organizarse y participar activamente en las decisiones que impactan el futuro del país.

El evento fue valorado por los presentes como un ejemplo de organización y convocatoria, en el que se reafirmó la línea de trabajo en equipo y la apertura a nuevos sectores sociales.

Los participantes coincidieron en señalar que la unidad y la planificación estratégica serán las herramientas que permitirán al movimiento continuar consolidándose en el territorio nacional.

La jornada concluyó con un llamado a la participación activa de todos los miembros, a fin de fortalecer las estructuras locales y contribuir al crecimiento sostenido del G-100 en cada rincón de la República Dominicana.