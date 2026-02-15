Fútbol internacional se vive en Santo Domingo con amistoso entre Dominicana y El Salvador

Bartolo García

Las selecciones nacionales de República Dominicana y El Salvador se enfrentarán en un partido amistoso en Santo Domingo, como parte de su preparación para los próximos compromisos de clasificación mundialista y competencias regionales.

Las federaciones de ambos países confirmaron la realización del encuentro, destacando su valor estratégico para evaluar jugadores, ajustar esquemas tácticos y fortalecer la cohesión de los planteles.

Para el conjunto dominicano, este partido representa una oportunidad clave dentro de su proceso de renovación y crecimiento futbolístico, con miras a consolidar una generación que ha venido mostrando avances en el área de CONCACAF.

Por su parte, la Federación Salvadoreña de Fútbol resaltó que el amistoso permitirá observar talentos emergentes y experimentar variantes de juego antes de los compromisos oficiales que se aproximan.

Este tipo de encuentros internacionales forma parte de una planificación integral que busca elevar el nivel competitivo de ambas selecciones, apostando al desarrollo sostenido del fútbol en sus respectivos países.

En ese mismo contexto de fortalecimiento deportivo, la Federación Dominicana de Fútbol inauguró recientemente un moderno Centro de Alto Rendimiento (CAR) en San Cristóbal, una infraestructura diseñada para impulsar la formación técnica y física de los jugadores nacionales.

El proyecto fue ejecutado con el respaldo del programa de desarrollo de la FIFA, con una inversión aproximada de 4.8 millones de dólares, elevando significativamente los estándares de preparación futbolística en el país.

La apertura del centro reunió a autoridades gubernamentales y dirigentes del fútbol nacional e internacional, evidenciando el interés conjunto por fortalecer el deporte como herramienta de desarrollo social y competitivo.

Durante el acto, representantes de organismos internacionales resaltaron el impacto que tendrá esta instalación en la detección de talentos y en la profesionalización del fútbol dominicano.

El nuevo Centro de Alto Rendimiento en San Cristóbal, financiado por el Programa FIFA Forward, implica una inversión de 4.8 millones de dólares. (Cortesía: Federación Dominicana De Fútbol )

Delegaciones de la CONCACAF y de la FIFA acompañaron la ceremonia, valorando el proyecto como un paso trascendental para el crecimiento del balompié en el Caribe.

El nuevo CAR permitirá concentraciones, entrenamientos especializados y procesos de formación continua, beneficiando tanto a selecciones mayores como a categorías juveniles.

Este avance estructural se suma a la estrategia de realizar partidos internacionales de preparación, como el amistoso ante El Salvador, que busca elevar la experiencia competitiva de los jugadores dominicanos.

Para los salvadoreños, visitar Santo Domingo también representa una oportunidad de fogueo ante rivales en desarrollo, ajustando su plantilla de cara a exigentes calendarios regionales.

Con esta combinación de infraestructura moderna y partidos de alto nivel, la República Dominicana apuesta a consolidarse como un proyecto futbolístico en crecimiento, mientras El Salvador continúa afinando su camino competitivo en la región. ⚽