Fundouro realiza jornada gratuita y atiende a más de 600 hombres para prevenir cáncer de próstata en San Juan

Fundación del urólogo dominicano Dr. Pablo Mateo desarrolla su 12ª jornada preventiva, aplicando más de 560 pruebas PSA a hombres del sur profundo con el apoyo de instituciones médicas

Bartolo García

San Juan de la Maguana, RD.– La Fundación Dominicana de Urología (FUNDOURO), dirigida por el reconocido especialista Dr. Pablo Mateo, realizó con éxito la 12ª edición de su jornada anual de detección temprana de cáncer de próstata, beneficiando a cientos de hombres en la Clínica Cristiana de Salud Integral, ubicada en la carretera Francisco del Rosario Sánchez.

Esta jornada forma parte del compromiso social de FUNDOURO con la salud masculina, especialmente en la región sur profunda del país, donde el acceso a chequeos especializados suele ser limitado.

Durante la actividad, celebrada el sábado 18 de octubre, se realizaron 560 pruebas PSA (Antígeno Prostático Específico) totalmente gratuitas, como parte de un esfuerzo preventivo dirigido a hombres de San Juan, Las Matas de Farfán, Vallejuelo, El Cercado, Juan de Herrera y comunidades aledañas.

El urólogo Pablo Mateo, fundador de FUNDOURO, destacó la importancia de la detección temprana para salvar vidas y prevenir complicaciones asociadas al cáncer de próstata, una de las principales causas de muerte en hombres mayores de 45 años.

“Detectar a tiempo puede salvar vidas”, afirmó el especialista, quien resaltó que más de 28 urólogos y urólogas participaron en la jornada, ofreciendo consultas gratuitas a más de 600 pacientes en un solo día.

Mateo, oriundo de Vallejuelo, enfatizó su compromiso con su tierra natal y con la población más vulnerable del sur. “Llevo en mi corazón a mi pueblo y siempre estaré pendiente de sus necesidades; regresar y servirles es un honor”, expresó.

El operativo contó con el apoyo de importantes instituciones del sector salud, entre ellas Phamatech, CDD Radioterapia, Clínica Abreu, Clínica Cristiana de Salud Integral y Urología Láser Avanzada, lo que permitió garantizar una atención médica organizada y de calidad.

Los asistentes pudieron recibir orientación personalizada y recomendaciones médicas, fortaleciendo la importancia del examen preventivo anual en la salud masculina.

La Fundación Dominicana de Urología ha desarrollado, a lo largo de los años, múltiples jornadas médicas en diferentes regiones del país, además de apoyar programas de residencias médicas y capacitación especializada, siempre enfocada en el bienestar de los pacientes.

FUNDOURO también ha facilitado la llegada de equipos de última tecnología a hospitales dominicanos, con el objetivo de elevar la calidad de los servicios urológicos en el sector público.

El Dr. Mateo recordó a la población masculina la necesidad de acudir periódicamente al urólogo y no esperar síntomas avanzados para buscar ayuda, destacando que la prevención es la herramienta más poderosa contra el cáncer de próstata.

“Ante cualquier duda, visite a su urólogo”, reiteró el especialista, quien actualmente funge como coordinador del Departamento de Uro-Oncología del INCART y cuenta con una destacada trayectoria nacional e internacional en el área de urología.

La jornada concluyó con muestras de agradecimiento de los participantes, quienes valoraron el gesto solidario y humano de FUNDOURO y de los profesionales involucrados, facilitando el acceso a servicios médicos esenciales.

FUNDOURO adelantó que continuará realizando este tipo de operativos en beneficio de la población más vulnerable, reafirmando su misión de promover prevención, educación y salud urológica en todo el país.

Para más información, los interesados pueden visitar www.drpablomateo.com o seguir las redes @urologodrmateo.

#eljacaguero #Salud #Fundouro #CáncerDePróstata #SanJuanRD #Prevención #Urología #DrPabloMateo