Fundación Tócate RD anuncia espectacular Tarde de Té 2025

Bartolo García

SANTIAGO, R.D.- La Fundación Tócate RD -Casa de Acogida para Pacientes con Cáncer- anunció que todo está listo para la celebración de su tradicional Tarde de Té, en su cuarta edición, pautada para el sábado 25 de octubre de 2025.

La actividad tendrá lugar en el Centro de Convenciones y de la Cultura Dominicana de UTESA, en Santiago, a partir de las 5 de la tarde, y promete convertirse en uno de los eventos benéficos más esperados del año.

Durante un encuentro con la prensa realizado en el Restaurante Amigos Seafood and Steakhouse, la presidenta de la Fundación, Luisa Guzmán, expresó el entusiasmo con el que se prepara esta versión.

Explicó que la edición 2025 estará dedicada de manera especial al Instituto Oncológico Regional del Cibao, presidido por el ingeniero Héctor Lora, institución que ha sido un gran soporte para el trabajo solidario de la fundación.

La jornada incluirá un variado programa que combina desfile de moda, música en vivo, mesas decoradas, premios y una conferencia magistral a cargo de la psicóloga clínica y cáncer survivor coach, Luisa Vargas.

En el plano artístico, el público podrá disfrutar de la música del maestro Ramón Orlando y su Orquesta, así como de la voz del cantante Abraham de España, en un espectáculo que unirá talento y solidaridad.

La conducción estará nuevamente a cargo de la comunicadora Milagros Méndez, acompañada del productor y presentador Aneurys Cruz, quienes ya han formado parte de ediciones anteriores con gran éxito.

Entre las tradiciones del evento se mantiene la selección de las mesas mejor decoradas y de los mejores vestidos de la noche, evaluados por un jurado calificador y premiados con incentivos en efectivo.

Como novedad, este año se presentará el Desfile de Modas Solidario, organizado por la ingeniera Eyaelkys Mejía y sus boutiques Jardín de Novias y Quinces Glam, con la participación especial de pacientes sobrevivientes de cáncer que modelarán vestidos de noche y trajes de novia.

Durante la rueda de prensa, Guzmán agradeció el respaldo de las autoridades y personalidades que apoyan esta causa, entre ellos la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y representantes de diversas instituciones públicas y privadas.

También estuvieron presentes el senador de Santiago, Dr. Daniel Rivera, representado por Amalfis Suárez; el ingeniero Héctor Lora, presidente del Instituto Oncológico Regional del Cibao; y el licenciado Jhonattan Erick, coordinador regional norte del Ministerio de Interior y Policía.

Los anfitriones del restaurante Amigos Seafood and Steakhouse, Raymond Ulloa y Onasis Genao, recibieron a la prensa y reiteraron su apoyo a la Fundación, destacando la importancia de esta labor solidaria.

La presidenta de Tócate RD recordó que por más de siete años la entidad ha trabajado en favor de los pacientes con cáncer, y que eventos como la Tarde de Té representan una oportunidad para sumar voluntades y recursos.

Las boletas ya están disponibles a través de los números 829-520-5025 y 829-673-1005, así como en las redes sociales @fundaciontocaterd, para quienes deseen ser parte de esta experiencia única donde moda y solidaridad se dan la mano.