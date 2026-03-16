Fundación impulsa jornada educativa para visibilizar la endometriosis y sus desafíos médicos

Especialistas analizan diagnóstico, tratamiento, nutrición y salud mental en pacientes con esta condición

Bartolo García

En un esfuerzo por fortalecer la educación en salud y promover espacios de diálogo entre especialistas y la comunidad, Quality Life Foundation realizó en Santiago un taller educativo centrado en la endometriosis, una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo y que aún enfrenta importantes retos en cuanto a diagnóstico oportuno y visibilidad social.

La actividad reunió a profesionales de distintas áreas de la salud con el propósito de orientar a la población sobre esta condición ginecológica y fomentar una mayor comprensión de sus implicaciones médicas, emocionales y sociales.

La psicóloga Prenda Frías Sánchez, representante de la fundación, explicó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la organización por crear espacios de educación y concienciación sobre diversas problemáticas de salud que impactan la calidad de vida de las personas.

Frías Sánchez destacó que el taller abordó la endometriosis desde una perspectiva multidisciplinaria, integrando áreas como medicina, nutrición y salud mental, con el objetivo de ofrecer una visión integral sobre la enfermedad y su tratamiento.

Durante el programa académico, la doctora Yuberkis Almonte presentó la conferencia titulada “Diagnóstico inicial y señales de alerta”, en la que explicó qué es la endometriosis, cómo se manifiesta clínicamente y cuáles son los síntomas que muchas veces son normalizados por las pacientes.

Entre estos síntomas mencionó el dolor menstrual incapacitante, el dolor pélvico crónico y el dolor durante las relaciones sexuales, señales que con frecuencia retrasan el diagnóstico de la enfermedad.

Posteriormente, el doctor Manuel Grullón abordó el manejo quirúrgico de la endometriosis, explicando en qué situaciones se recomienda una intervención y cómo estos procedimientos pueden contribuir a mejorar significativamente la calidad de vida de las pacientes.

La doctora Saribelkis Castillo centró su exposición en el papel de la nutrición dentro del tratamiento integral, destacando cómo ciertos hábitos alimenticios pueden influir en la evolución de la enfermedad y en el bienestar general de quienes la padecen.

En el ámbito psicológico, la psicóloga Prenda Frías analizó el impacto emocional de la endometriosis, señalando que el dolor crónico, la ansiedad, el estrés y el retraso en el diagnóstico pueden afectar la autoestima, la vida de pareja y la salud mental de las pacientes.

El encuentro concluyó con la participación del doctor Ramón Espinal, quien habló sobre la relación entre endometriosis y fertilidad, así como sobre las alternativas médicas disponibles para las mujeres que desean lograr un embarazo.

Desde Quality Life Foundation informaron que este taller forma parte de una serie de iniciativas educativas que la organización continuará desarrollando, con el objetivo de informar, orientar y fortalecer la conciencia social sobre condiciones de salud que afectan la calidad de vida de la población.

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