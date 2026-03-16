Fundación impulsa jornada de concienciación sobre el autismo en Santiago

Bartolo García

La Fundación Luz y Esperanza por el Autismo anunció un programa de actividades con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de promover información, inclusión y apoyo a las personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa celebrada en Ágora Santiago Center, donde representantes de la organización presentaron las iniciativas que se desarrollarán en el marco de esta importante fecha.

Durante el encuentro, el presidente de la fundación, Reynaldo Reynoso, destacó el compromiso de la entidad de continuar promoviendo espacios de orientación, sensibilización y acompañamiento para las personas con autismo y sus familias.

Reynoso, quien además es padre de un adolescente con autismo, expresó que la misión de la organización es contribuir a la construcción de una sociedad más empática e inclusiva, donde se reconozcan las necesidades y derechos de las personas dentro del espectro.

En la actividad también participó la neuropsicóloga Jermis Dalia Martínez, coordinadora general de la fundación, quien resaltó la importancia de fortalecer la conciencia social y promover entornos respetuosos para las personas con autismo.

Como parte del programa se desarrolló un panel de experiencias familiares en el que participaron Enmarluz González, Eileen Taveras y Brenda Méndez, quienes compartieron sus vivencias, retos y aprendizajes en el acompañamiento de sus hijos.

Durante el encuentro también se destacó el proyecto de construcción de un centro especializado que ofrecerá atención y acompañamiento a adolescentes y adultos dentro del espectro autista, con el propósito de apoyar su desarrollo e inclusión social.

La fundación presentó además el lema que guiará las actividades de este año: “Más allá de la infancia: autismo, respeto y verdadera inclusión para toda la vida”, un mensaje que busca visibilizar las necesidades de las personas con autismo en todas las etapas de la vida.

Como actividad central, la organización anunció una jornada comunitaria que se celebrará el 12 de abril a las 3:00 de la tarde en el Parque Central de Santiago, donde se realizarán actividades educativas, espacios de orientación familiar y acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad.

Finalmente, la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo invitó a la población a participar en estas iniciativas, con el objetivo de fortalecer el respeto, la empatía y la verdadera inclusión de las personas con autismo dentro de la sociedad dominicana.

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