Fundación Equidad y Justicia Social anuncia XI Congreso Internacional “Familia a Toda Prueba 2025”

Bartolo García

La Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) anunció la realización del XI Congreso Internacional “Familia a Toda Prueba 2025: Cultura de Paz y Mediación de Conflictos”, un encuentro que reunirá a expertos nacionales e internacionales comprometidos con la defensa de la familia y la promoción de valores de convivencia y armonía social.

El evento se celebrará el sábado 18 de octubre de 2025 en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, y contará con el respaldo de diversas instituciones aliadas y patrocinadoras que comparten la misión de fortalecer los lazos familiares y fomentar la paz social.

De acuerdo con su representante, Fidel Lorenzo Merán, presidente de FEJUS, el congreso tiene como objetivo principal promover la permanencia y el fortalecimiento de la familia natural, diseñada por Dios, como núcleo fundamental de la sociedad, reafirmando su rol en la formación de valores y en la cohesión comunitaria.

“Esta edición busca reafirmar la importancia de la familia como espacio vital para la transmisión de valores, la construcción de la identidad personal y la cohesión social, frente a los desafíos que amenazan su estabilidad en el contexto contemporáneo”, expresó Lorenzo Merán.

El líder de FEJUS destacó que la familia enfrenta retos sin precedentes derivados de la modernidad, la globalización, la violencia y los cambios culturales, por lo que es urgente reforzar la educación emocional y el acompañamiento social como herramientas de prevención de conflictos.

La Fundación reiteró su compromiso con la defensa de la familia como pilar esencial para la paz y el desarrollo humano, asegurando que este Congreso servirá como un espacio de diálogo intersectorial y construcción colectiva, donde se generen propuestas sostenibles para fortalecer el tejido social dominicano.

El encuentro está dirigido a líderes comunitarios y religiosos, docentes, psicólogos, orientadores, abogados, comunicadores y otros actores sociales, interesados en profundizar sobre los valores familiares, la justicia social y las estrategias de mediación frente a los conflictos contemporáneos.

La edición 2025 contará con un panel de expertos de alto nivel, quienes abordarán temas como la resolución pacífica de conflictos, la educación en valores, la justicia social, la sostenibilidad familiar y la cooperación internacional en materia de paz.

Entre los ponentes confirmados se encuentran el Dr. César Vásquez, cardiólogo, profesor universitario y presidente del Partido Proyecto Dignidad en Puerto Rico, reconocido por su liderazgo en temas de ética, familia y desarrollo comunitario; y el Ing. Neysser Reyes, especialista en cultura de paz y diplomacia internacional.

También participará la Dra. Sonia Espejo, procuradora general ante la Corte de Apelación y jurista con especialización en Derechos Humanos, Resolución de Conflictos y Derecho Constitucional, quien expondrá sobre la mediación como herramienta clave para la convivencia y la justicia social.

El Ing. Ángel Gomera, experto en conflictos socioambientales y gestión de proyectos de desarrollo, compartirá su experiencia sobre la mediación comunitaria como vía para equilibrar los intereses humanos y medioambientales en contextos de alta tensión social.

Asimismo, el Dr. Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, politólogo y académico, analizará la relación entre Estado, familia y justicia social, destacando la necesidad de políticas públicas que protejan los derechos familiares y promuevan la paz ciudadana.

Fidel Lorenzo Merán expresó su confianza en que esta nueva edición del Congreso “se convertirá en una plataforma de inspiración y compromiso, donde cada participante pueda ser un agente activo de transformación en su entorno familiar, laboral y comunitario”.

El XI Congreso Internacional “Familia a Toda Prueba 2025” reafirma el compromiso de la Fundación Equidad y Justicia Social con la promoción de una cultura de paz basada en el respeto, la fe y la unidad familiar, principios que constituyen la base del desarrollo humano y social de la República Dominicana.

#eljacaguero #FEJUS #FamiliaATodaPrueba2025 #FidelLorenzoMerán #CongresoInternacional #CulturaDePaz #MediaciónDeConflictos #BibliotecaNacional #TrajanoVidalPotentini #SoniaEspejo #NeysserReyes #CésarVásquez #ÁngelGomera #FamiliaDominicana