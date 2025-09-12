Fuerzas Armadas inauguran moderna unidad materna en su hospital central

Bartolo García

SANTO DOMINGO, R.D.- El Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas (HUDCFFAA) inauguró este jueves su nueva y moderna área de Ginecología y Obstetricia, con el propósito de fortalecer la atención en salud de la mujer y elevar la calidad de los servicios médicos que se ofrecen en este centro.

El acto inaugural estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien estuvo acompañado de su esposa, Varinnia Durán de Fernández, presidenta de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA).

Junto a ellos participaron el director general del hospital, coronel médico gineco-obstetra Dr. Tomás Brache Ovalles, ERD, así como miembros del cuerpo médico, personal de enfermería y directivos del centro.

Las modernas instalaciones están ubicadas en la segunda planta del hospital y forman parte del proceso de modernización que impulsa el sistema de salud militar. Se trata de un espacio dotado con tecnología de vanguardia, consultorios especializados, cubículos modernos y estaciones de trabajo digitalizadas.

El área también cuenta con un sistema integral de climatización que garantiza un ambiente adecuado para las pacientes y los profesionales de la salud, fortaleciendo así la seguridad y la humanización en la atención.

La nueva unidad de Ginecología y Obstetricia incluye cinco consultorios totalmente equipados, una amplia sala de espera, camillas de última generación y mobiliario funcional diseñado para ofrecer un servicio eficiente y digno.

“Con este nuevo espacio damos un paso más en nuestra visión de consolidarnos como un referente nacional en la atención integral a la salud de la mujer y el recién nacido”, afirmó el coronel médico Dr. Brache Ovalles durante la ceremonia de apertura.

El especialista subrayó que estas mejoras responden a una necesidad creciente de atención materno-infantil en el país y al compromiso de las Fuerzas Armadas de poner la salud en el centro de sus prioridades sociales.

Como parte del acto inaugural, las autoridades realizaron la entrega de canastillas a futuras madres hospitalizadas, en un gesto de solidaridad y acompañamiento hacia las familias que están a la espera de un nuevo integrante.

El ministro de Defensa destacó que esta nueva área representa un avance significativo en los esfuerzos por modernizar la infraestructura hospitalaria y garantizar a las mujeres militares, sus familiares y la comunidad en general un servicio de calidad.

La actividad contó con la presencia de altas autoridades militares, además de médicos, enfermeras y personal administrativo, quienes coincidieron en resaltar el impacto positivo que esta unidad tendrá en la prestación de servicios.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de inversión en el sistema hospitalario militar, que busca mejorar la cobertura, la accesibilidad y la eficiencia en la atención de salud.

Con esta inauguración, el HUDCFFAA reafirma su compromiso institucional de brindar servicios médicos especializados, inclusivos y humanizados, orientados a la protección integral de la mujer y del recién nacido.

El nuevo espacio marca un hito en la historia de este hospital y en la visión de las Fuerzas Armadas de contribuir al bienestar de la población, más allá de su misión de defensa nacional.