Fuertes lluvias provocan inundaciones en varios sectores de Santiago

Bartolo García

Santiago, RD. – Un fuerte aguacero registrado en la tarde de este lunes ocasionó serias inundaciones en distintos puntos de la ciudad, según informó la Defensa Civil de la provincia de Santiago.

Las lluvias provocaron el desbordamiento de varias cañadas, lo que generó inundaciones repentinas en sectores vulnerables y de alta densidad poblacional.

Las autoridades señalaron que, aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas, sí se han producido daños materiales en viviendas, calles y comercios de las zonas más afectadas.

Entre los sectores impactados se encuentran Bella Vista, La Otra Banda, Villa Liberación, La Herradura, La Canela, Zona Azul de Pekín, Antonio Guzmán, Reparto Peralta, Pastor, Los Salados, Los Reyes, Buenos Aires y Santiago Oeste, entre otros.

La Defensa Civil explicó que sus brigadas se encuentran desplegadas en el terreno para dar seguimiento a la situación y asistir a las familias que han visto sus viviendas anegadas por las lluvias.

“Hacemos un llamado a toda la población a tomar las medidas de precaución necesarias ante la posibilidad de nuevas crecidas de arroyos y cañadas. Recordamos que cada ciudadano es el principal protagonista de su propia seguridad”, puntualizó la institución en un comunicado.

Vecinos de los sectores afectados expresaron preocupación por la rapidez con que subieron las aguas, lo que dificultó la movilidad y generó situaciones de peligro en algunas calles estrechas.

Los equipos de emergencia monitorean de manera constante las cañadas y ríos cercanos a la ciudad para prevenir que el impacto de las lluvias provoque consecuencias mayores en las próximas horas.

Autoridades municipales y de Obras Públicas se unieron al operativo para coordinar acciones de limpieza y habilitación de vías que quedaron temporalmente intransitables.

En el sector de Bella Vista, varias familias fueron auxiliadas tras quedar atrapadas en viviendas con altos niveles de agua, mientras que en La Otra Banda se reportaron colapsos parciales de calles debido a la acumulación de lodo.

La Defensa Civil reiteró a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar transitar por zonas de alto riesgo durante o inmediatamente después de las lluvias.

Asimismo, la institución pidió a los residentes de áreas cercanas a cañadas mantener a salvo documentos importantes, desconectar equipos eléctricos y contar con planes de evacuación en caso de emergencia.

El organismo de socorro recordó que para cualquier situación adicional o reporte de emergencia, la población puede comunicarse directamente con la Defensa Civil de Santiago, cuyos equipos están disponibles de manera permanente.

Con este despliegue, las autoridades buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos y minimizar los riesgos provocados por fenómenos atmosféricos repentinos como el ocurrido en la tarde de hoy.

