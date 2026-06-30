Fuente de Luz Sajoma honrará el legado de Alex Bueno con la creación del “Sendero del Ruiseñor”

Bartolo García

San José de las Matas.– Fuente de Luz Memorial Service anunció la creación del “Sendero del Ruiseñor”, un espacio permanente destinado a preservar el legado de Alex Bueno, quien será inhumado este martes 30 de junio, a las 5:00 de la tarde, en el Parque Cementerio Fuente de Luz Memorial, en su natal San José de las Matas.

Como parte de los actos de despedida, la empresa realizará el homenaje “Dulce Melodía”, durante el cual un violinista interpretará algunas de las canciones más emblemáticas del artista, en reconocimiento a su trayectoria y al impacto que dejó en la música dominicana.

El nuevo “Sendero del Ruiseñor”, nombre inspirado en el sobrenombre con el que fue conocido Alex Bueno durante su carrera, busca convertirse en un lugar de memoria y encuentro para familiares, amigos y admiradores, preservando su legado para las futuras generaciones.

Fuente de Luz invitó a la comunidad de San José de las Matas y a todos los seguidores del artista a participar en una jornada de reforestación, llevando un árbol o una planta de sombra que será sembrada en honor al cantante, como símbolo de gratitud, esperanza y recuerdo.

La directora general de Fuente de Luz Memorial Service, Arlenys Nicasio, expresó que representa un honor para la institución haber recibido la confianza de la familia para custodiar los restos del artista. Además, destacó que el sendero será un espacio digno donde su pueblo podrá visitarlo y rendir tributo a quien llevó el nombre de San José de las Matas a lo más alto de la música dominicana.

Con esta iniciativa, Fuente de Luz Memorial Service reafirma su compromiso de preservar la memoria de quienes dejaron una huella en la sociedad, promoviendo espacios donde el recuerdo permanezca vivo y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad, la naturaleza y el legado de Alex Bueno.