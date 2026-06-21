Francisco Javier presenta en Nueva York propuesta para impulsar inversiones de la diáspora

Bartolo García

NUEVA YORK. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, sostuvo un encuentro con miembros de la Asociación de Dueños de Supermercados Dominicanos de Nueva York, donde presentó los principales ejes de su propuesta de gobierno para el período 2028-2032 y analizó los desafíos económicos y sociales que, a su juicio, enfrenta actualmente la República Dominicana.

Durante la actividad, García señaló que el país registra dificultades en áreas como energía, salud, educación, suministro de agua potable y protección del medio ambiente, factores que considera obstáculos para el desarrollo nacional. Asimismo, expresó su confianza en que el PLD retornará al poder en las elecciones de 2028 para impulsar soluciones a estos desafíos.

El dirigente político aprovechó el escenario para dar a conocer su propuesta de crear el Fondo de Garantía para las Inversiones de la Diáspora Dominicana, una iniciativa que contempla una asignación inicial de RD$20,000 millones destinada a respaldar proyectos de inversión de dominicanos residentes en el exterior.

Según explicó, el fondo serviría como garantía para que los miembros de la diáspora puedan acceder a financiamiento bancario en condiciones favorables, facilitando la creación de negocios e inversiones en el país. Destacó que muchos dominicanos en el extranjero desean regresar y aportar al desarrollo nacional, pero enfrentan limitaciones para obtener créditos y financiamiento.

Francisco Javier afirmó que las remesas enviadas por los dominicanos en el exterior constituyen actualmente uno de los principales pilares de la economía nacional. En ese sentido, sostuvo que el fondo representaría apenas un pequeño porcentaje de los recursos que la diáspora aporta cada año al país a través de las remesas.

El exministro de Turismo indicó que, de alcanzar la Presidencia, trabajará para que el presupuesto nacional contemple una partida destinada a este mecanismo de garantía, con el objetivo de estimular la inversión productiva, fortalecer los vínculos con la diáspora y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico para la República Dominicana.