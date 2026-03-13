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Francisco Javier llama a la unidad del PLD en medio del proceso para escoger candidatura presidencial

El aspirante afirma que la organización política saldrá fortalecida tras concluir su proceso interno
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Francisco Javier llama a la unidad del PLD eljacaguero

Bartolo García

Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, aseguró que esa organización saldrá fortalecida y más unida tras concluir el proceso interno para escoger su precandidatura presidencial.

García explicó que los procesos democráticos dentro de los partidos políticos siempre implican competencia, donde algunos candidatos ganan y otros no, pero destacó que lo más importante es preservar la unidad y el respeto entre los miembros de la organización.

El dirigente político afirmó que su proyecto cuenta con un amplio respaldo dentro de la estructura del partido, señalando que cerca del 78 % de los miembros del Comité Central respaldan su propuesta política.

Durante un encuentro con dirigentes y militantes del partido en Santiago de los Caballeros, el aspirante hizo un llamado a mantener un clima de respeto entre todos los participantes del proceso interno.

En ese sentido, exhortó a los simpatizantes y dirigentes a evitar ataques o descalificaciones entre compañeros del partido, insistiendo en que la contienda debe desarrollarse con altura política.

“Cuando se vaya a referir a un aspirante que está en la contienda, si no tienen nada bueno que decir, que no digan nada. No vamos a maltratar a ningún compañero”, expresó García ante los presentes.

Finalmente, el aspirante presidencial reiteró que su compromiso principal es trabajar por la cohesión del partido y por la construcción de una propuesta política sólida que permita al PLD recuperar el poder en las próximas elecciones.

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