Francisco Javier llama a la unidad del PLD en medio del proceso para escoger candidatura presidencial

Bartolo García

Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, aseguró que esa organización saldrá fortalecida y más unida tras concluir el proceso interno para escoger su precandidatura presidencial.

García explicó que los procesos democráticos dentro de los partidos políticos siempre implican competencia, donde algunos candidatos ganan y otros no, pero destacó que lo más importante es preservar la unidad y el respeto entre los miembros de la organización.

El dirigente político afirmó que su proyecto cuenta con un amplio respaldo dentro de la estructura del partido, señalando que cerca del 78 % de los miembros del Comité Central respaldan su propuesta política.

Durante un encuentro con dirigentes y militantes del partido en Santiago de los Caballeros, el aspirante hizo un llamado a mantener un clima de respeto entre todos los participantes del proceso interno.

En ese sentido, exhortó a los simpatizantes y dirigentes a evitar ataques o descalificaciones entre compañeros del partido, insistiendo en que la contienda debe desarrollarse con altura política.

“Cuando se vaya a referir a un aspirante que está en la contienda, si no tienen nada bueno que decir, que no digan nada. No vamos a maltratar a ningún compañero”, expresó García ante los presentes.

Finalmente, el aspirante presidencial reiteró que su compromiso principal es trabajar por la cohesión del partido y por la construcción de una propuesta política sólida que permita al PLD recuperar el poder en las próximas elecciones.

#eljacaguero #FranciscoJavierGarcia #PLD #PolíticaDominicana #EleccionesRD #UnidadPLD