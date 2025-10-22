Francisco Javier García detiene su agenda política ante el paso de la tormenta Melissa

Bartolo García

Santo Domingo, RD. — El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, anunció la suspensión temporal de todas sus actividades políticas hasta el próximo sábado, debido a los efectos provocados por la tormenta tropical Melissa, que comenzó a generar fuertes lluvias y ráfagas de viento en diversas regiones del país.

El dirigente político explicó que la decisión fue adoptada tras una reunión con su equipo de trabajo y los enlaces provinciales del partido, en la que se analizaron los informes meteorológicos emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

“Desde este momento hemos dado instrucciones de suspender todas las actividades programadas hasta el sábado. No podemos poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros ni la de los ciudadanos que asisten a nuestras convocatorias”, declaró García en un comunicado difundido este martes.

El aspirante presidencial señaló que la medida responde a un acto de responsabilidad y solidaridad ante la magnitud del fenómeno atmosférico, el cual se espera deje acumulados significativos de lluvias en gran parte del territorio nacional durante los próximos días.

“Va a caer mucha lluvia, y por eso pedimos a todos los dominicanos que se protejan, que permanezcan en lugares seguros y eviten salir innecesariamente. La vida está por encima de cualquier compromiso político”, afirmó.

García hizo un llamado especial a las comunidades vulnerables, sobre todo aquellas ubicadas cerca de ríos, cañadas o zonas propensas a deslizamientos de tierra, para que tomen las precauciones necesarias y se mantengan en contacto con las autoridades locales.

“La salud y la vida están primero. A quienes viven en zonas de riesgo, les pedimos que no esperen a que la situación se complique. Este es un momento para actuar con prudencia y anticipación”, insistió.

Asimismo, el aspirante peledeísta exhortó a la población a mantener la calma y seguir las orientaciones del COE y la Defensa Civil, recordando que las decisiones oficiales buscan prevenir tragedias y proteger a las familias dominicanas.

“Debemos unirnos todos en este momento y ser responsables. La prevención salva vidas, y cada uno de nosotros puede contribuir quedándose a salvo y atendiendo las recomendaciones de los organismos de socorro”, añadió.

Francisco Javier García también expresó su solidaridad con las familias que podrían verse afectadas por las lluvias e inundaciones, y pidió al Gobierno y a las instituciones de emergencia redoblar los esfuerzos para asistir a las comunidades más vulnerables.

En ese mismo sentido, reiteró que su equipo político colaborará con las autoridades locales en caso de ser necesario, poniendo a disposición sus estructuras provinciales para ayudar en labores de apoyo y coordinación humanitaria.

“Hoy más que nunca, debemos dejar de lado cualquier diferencia y unirnos por la seguridad de todos los dominicanos. Este no es un momento para la política, sino para la empatía, la solidaridad y la oración por nuestro pueblo”, expresó el aspirante presidencial.

Finalmente, Francisco Javier García envió un mensaje de esperanza y fortaleza a la nación, destacando que los dominicanos “siempre hemos sabido salir adelante ante las adversidades, y esta vez no será la excepción”.

#eljacaguero #FranciscoJavierGarcía #PLD #TormentaMelissa #COE #Onamet #Prevención #Solidaridad #RepúblicaDominicana #EmergenciaNacional