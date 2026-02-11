Francisco Javier García afianza su liderazgo dentro del PLD con amplio respaldo nacional rumbo a 2028

Bartolo García

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, continúa consolidando su posicionamiento como principal figura de cara a las elecciones de 2028, al recibir un respaldo contundente de la dirigencia partidaria en varias provincias del país.

Miembros de los Comités Central e Intermedios del PLD en Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Barahona y Azúa manifestaron su apoyo mayoritario al dirigente político, fortaleciendo su liderazgo nacional dentro de la organización.

La jornada inició el viernes en la provincia de Puerto Plata, donde García encabezó un encuentro con dirigentes municipales, recibiendo un respaldo amplio por parte de las estructuras peledeístas locales.

Durante esta actividad, también se produjo la juramentación de dos dirigentes que retornaron a las filas del PLD, reafirmando la confianza en el proyecto presidencial de García como vía para el retorno del partido al poder.

Los dirigentes Adams Severino y Juan Grullón López, procedentes de la Fuerza del Pueblo, se integraron nuevamente al partido morado, comprometiéndose a trabajar activamente para fortalecer la organización.

El sábado, la agenda política continuó en San Pedro de Macorís, donde se celebró una multitudinaria asamblea regional con miembros del Comité Central, Comités Intermedios y coordinadores del Este del país.

En este encuentro, la militancia expresó de forma clara y mayoritaria su respaldo a Francisco Javier García, destacando su experiencia, capacidad de liderazgo y compromiso con el fortalecimiento del PLD.

Las actividades prosiguieron el domingo en la región Enriquillo, con una asamblea en Barahona que reunió dirigentes de Bahoruco, Independencia y Pedernales, quienes también manifestaron su apoyo al proyecto presidencial.

Posteriormente, se realizó una gran asamblea regional en Azúa, con la participación masiva de miembros del Comité Central de San José de Ocoa, Elías Piña, Peravia, San Juan de la Maguana y Azúa.

En este encuentro, García recibió el respaldo absoluto de la matrícula del Comité Central del PLD en la región Sur, consolidando su posición de cara a la asamblea nacional del partido prevista para el próximo 22 de febrero.

Dirigentes destacaron que el proyecto político de García representa la unidad interna y una ruta clara para la recuperación del poder por parte del PLD.

El ingeniero Rafael Lamáis, quien formalizó su integración al proyecto, afirmó que la candidatura de Francisco Javier inspira confianza y garantiza el fortalecimiento del partido en todo el territorio nacional.

Lamáis sostuvo que la dirigencia ve en García una figura de consenso, con capacidad de articular sectores y revitalizar la estructura partidaria.

Con este amplio respaldo regional, Francisco Javier García fortalece su camino hacia la nominación presidencial del PLD, posicionándose como una de las principales cartas políticas del partido para los comicios de 2028.