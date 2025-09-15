Francisca Padilla impulsa jornada comunitaria para dignificar las escuelas de Tenares

Bartolo García

Tenares, Provincia Hermanas Mirabal, RD. – Un ambiente de unidad y entusiasmo se vivió en el municipio de Tenares, donde ciudadanos, voluntarios y comunitarios respondieron al llamado de la directora del Distrito Educativo 07-01, Francisca Padilla, para participar en una jornada de remozamiento de los centros educativos.

La convocatoria tuvo como eje central la pintura de varias escuelas, acción realizada sin esperar compensación económica, motivada únicamente por el deseo de ofrecer a los estudiantes espacios más dignos para aprender.

Padilla destacó que la iniciativa se enmarca dentro de las políticas de integración del Ministerio de Educación, que promueven la participación activa de todos los actores sociales, desde los padres y estudiantes hasta asociaciones comunitarias y organizaciones locales.

El esfuerzo conjunto permitió que varias aulas, pasillos y áreas comunes fueran renovadas, generando un entorno más limpio, alegre y motivador para el inicio del próximo ciclo escolar.

“La educación no se transforma desde un escritorio, sino trabajando hombro a hombro con la gente”, expresó Padilla, al tiempo de agradecer la participación masiva de la comunidad en esta jornada solidaria.

La funcionaria resaltó que el apoyo ciudadano no solo acompaña, sino que legitima su gestión, pues demuestra que la escuela es un espacio compartido que pertenece a todos y que requiere del cuidado colectivo.

La jornada sirvió además para fortalecer los lazos entre los vecinos y las familias, quienes al colaborar en una meta común enviaron un mensaje de compromiso real con la niñez y la juventud de Tenares.

Los comunitarios valoraron la cercanía de Francisca Padilla, a quien describieron como una funcionaria que no se limita a la administración formal, sino que baja al terreno y se involucra directamente en las necesidades de las escuelas.

“Este es el tipo de liderazgo que inspira: estar junto al pueblo y demostrar que con pequeñas acciones se logran grandes cambios”, señaló un padre participante en la actividad.

La experiencia también dejó en evidencia que cuando las autoridades educativas promueven la integración social, los resultados son más sólidos y sostenibles, porque se genera un sentido de pertenencia compartida.

Padilla aseguró que esta no será la única jornada de este tipo, sino que forma parte de una agenda de trabajo orientada a garantizar que los estudiantes cuenten con ambientes de aprendizaje inclusivos, seguros y estimulantes.

El remozamiento de los centros educativos fue asumido como un símbolo de esperanza: cada brochazo de pintura representó una oportunidad para dignificar la enseñanza y enviar un mensaje claro de que la educación es tarea de todos.

Con esta acción, la comunidad de Tenares reafirma que la solidaridad y el amor por la educación son las herramientas más poderosas para sembrar un futuro más justo y prometedor en la Provincia Hermanas Mirabal.