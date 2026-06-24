Francis Peña lleva el sabor dominicano a la élite mundial de la pizza

Bartolo García

MILÁN, ITALIA. El chef dominicano Francis Peña hizo historia al convertirse en el primer dominicano en formar parte del prestigioso ranking The Best Pizza Awards 2026, al ocupar la posición número 88 entre los 100 mejores pizzaiolos del mundo. El reconocimiento fue entregado durante una ceremonia celebrada en la ciudad de Milán, uno de los principales escenarios de la gastronomía internacional.

Este importante logro llega apenas semanas después de que Casa Gazcue, restaurante del que Pena es chef ejecutivo, fuera incluida entre las mejores pizzerías de Latinoamérica en el ranking 50 Top Pizza, consolidando un período de grandes éxitos para el establecimiento, que recientemente celebró su primer aniversario.

Con 20 años de trayectoria en la gastronomía y 15 al frente del reconocido restaurante El Gallego, Francis Pena ha construido una carrera marcada por la excelencia culinaria, fusionando las tradiciones dominicanas y españolas en una propuesta gastronómica con identidad propia. Su incursión en el mundo de la pizza ha sido completamente autodidacta, perfeccionando su técnica mediante el estudio y la práctica constante.

El chef aseguró que este reconocimiento representa una recompensa al esfuerzo y la perseverancia. “Todo lo que sé en este oficio lo aprendí estudiando, practicando y equivocándome muchas veces. Este reconocimiento valida una forma de trabajar basada en la disciplina, la constancia y el respeto por nuestras raíces“, expresó, al destacar que desde República Dominicana también es posible competir al más alto nivel gastronómico.

La ceremonia reunió en Milán a algunos de los chefs y pizzaiolos más destacados del planeta, consolidando a The Best Pizza Awards como uno de los principales escenarios de reconocimiento para la pizza contemporánea y la innovación culinaria.

Con este logro, Francis Peña no solo fortalece su trayectoria profesional, sino que también coloca el nombre de República Dominicana en la élite de la gastronomía internacional, demostrando que el talento dominicano continúa ganando reconocimiento en los escenarios más exigentes del mundo.