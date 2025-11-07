FITIJ 2025 presenta su programación de fin de semana con dos destacadas obras internacionales de títeres

Santo Domingo. – El 16º Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (FITIJ 2025) anuncia su programación oficial para el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, con dos producciones internacionales que ofrecerán al público infantil y familiar experiencias teatrales llenas de imaginación, reflexión y calidad artística: “Un Dinosaurio Llamado Igu”, de Rusia, y “Érase una vez, un pato”, proveniente de Cuba.

Estas funciones se presentarán en la Sala Ravelo del Teatro Nacional y en la Sala Nova Teatro del Teatro Cúcara–Mácara, como parte de la misión del FITIJ de acercar a la niñez dominicana a propuestas escénicas de alto nivel.

UN DINOSAURIO LLAMADO IGU

Agrupación: Theatre “Privet!” / Театр “Привет!” (Rusia)

Género: Títeres – Musical – Teatro gestual

Duración: 50 minutos

Recomendado para: 3 a 8 años

Sinopsis

En un mundo lleno de caos y peligro, donde cada quien piensa solo en sobrevivir, un pequeño dinosaurio demuestra que también puede ser un héroe. Al descubrir un misterioso huevo en su hogar, Igu toma una decisión que cambiará su destino: proteger en lugar de destruir.

Entre persecuciones, risas y aventuras por tierra, agua y aire, esta historia invita al público a descubrir que la empatía y el respeto son más poderosos que la fuerza bruta.

Funciones – FITIJ Fin de Semana (7–9 noviembre)

Viernes 7/11/25 – 10:00 AM – Sala Ravelo, Teatro Nacional



Viernes 7/11/25 – 7:00 PM – Sala Nova Teatro, Teatro Cúcara–Mácará



Domingo 9/11/25 – 6:00 PM – Sala Nova Teatro, Teatro Cúcara–Mácará



Ficha Técnica y Artística

Autor y Director: Koltsov Dmitry



Koltsov Dmitry Actuación: Koltsov Dmitry, Liubomudrova Nina



ÉRASE UNA VEZ, UN PATO

Agrupación: Teatro La Proa (Cuba)

Género: Títeres

Duración: 50 minutos

Recomendado para: 4 a 10 años

Sinopsis

Un pato inconforme con su naturaleza sueña con convertirse en rey. Para lograrlo, recurre al engaño y roba partes del cuerpo de otras aves creyendo que alcanzará la grandeza. Pero la ambición lo lleva a perder más de lo que imagina: un posible amor y aquello que realmente tiene valor.

A través del teatro de títeres, la obra explora el egoísmo, la superficialidad, la autenticidad y la importancia de la autoaceptación.

Función – FITIJ Fin de Semana (7–9 noviembre)

Sábado 8/11/25 – 6:00 PM – Sala Nova Teatro, Teatro Cúcara–Mácará



Ficha Técnica y Artística

Dirección: Arneldy Cejas



Arneldy Cejas Actuación: Erduyn Maza Morgado y Arneldy Cejas



Erduyn Maza Morgado y Arneldy Cejas Dramaturgia: Erduyn Maza, con textos de Jesús del Castillo, René Fernández y Juan Ramón Jiménez



Erduyn Maza, con textos de Jesús del Castillo, René Fernández y Juan Ramón Jiménez Diseño de vestuario, escenografía y figuras: Arneldy Cejas



Arneldy Cejas Musicalización: Aliesky Pérez y Mayito Gutiérrez



Aliesky Pérez y Mayito Gutiérrez Producción: Beatriz Eiris



Beatriz Eiris Asesoría teatral: Ámbar Carralero Díaz

Un fin de semana para celebrar el teatro infantil

Con estas producciones, el FITIJ 2025 reafirma su compromiso de ofrecer contenidos de calidad para la niñez dominicana, promoviendo valores universales como la empatía, el respeto, la autenticidad y la convivencia mediante propuestas artísticas de alto nivel provenientes de diversos países.