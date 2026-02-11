Fiscalía de Santiago intensifica operativos y elimina tragamonedas ilegales en sectores populares

Bartolo García

La Fiscalía de Santiago ejecutó un amplio operativo contra los juegos de azar ilegales, logrando la destrucción de decenas de máquinas tragamonedas ocupadas en distintos establecimientos no autorizados de la provincia.

La acción fue desarrollada a través del Departamento de Investigaciones Especiales, con el respaldo de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (Dintel) y agentes de la Policía Preventiva.

Durante los operativos, las autoridades intervinieron colmados, cafeterías, billares, bancas de loterías y otros comercios donde operaban estas máquinas de manera irregular.

La fiscal Merary Guzmán, directora del departamento responsable, informó que fueron incautadas un total de 64 máquinas tragamonedas junto a sus tarjetas electrónicas y software de funcionamiento.

Todo el material decomisado fue destruido como parte del proceso legal para impedir su reutilización y frenar la actividad ilícita.

Guzmán explicó que la coordinación de la operación por parte del Dintel estuvo a cargo del teniente coronel Vladimir Félix García Santos, quien dirigió los trabajos de inteligencia y apoyo táctico.

Las autoridades recordaron que la instalación de este tipo de equipos en comercios no regulados viola la Ley 29-06, que establece los requisitos para la operación legal de juegos de azar mediante licencias oficiales.

La fiscal subrayó que estos operativos buscan proteger a las comunidades del impacto social negativo que generan las apuestas clandestinas.

Indicó que los residentes de los sectores intervenidos mostraron un alto nivel de colaboración y conciencia sobre los daños que provocan estas prácticas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la presencia de tragamonedas ilegales fomenta conductas de dependencia al juego y desorden social.

Además, alertó que estos equipos facilitan el acceso de niños, niñas y adolescentes, quienes pueden verse expuestos tempranamente a hábitos nocivos.

Las autoridades señalaron que este tipo de adicción puede derivar en otros delitos para cubrir gastos asociados al juego compulsivo.

Con estas acciones, la Fiscalía reafirma su rol no solo como órgano persecutor del delito, sino también como institución preventiva en favor de la seguridad ciudadana.

El Ministerio Público continuará desarrollando operativos en distintos puntos de la provincia para erradicar estas prácticas ilegales.

Finalmente, la fiscal Merary Guzmán reiteró el compromiso de la institución con el bienestar comunitario y el cumplimiento de la ley, asegurando que no se escatimarán esfuerzos para mantener el orden y la legalidad en Santiago.

