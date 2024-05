Fiscal de la CPI pide órdenes de arresto para Netanyahu, Gallant y tres líderes de Hamás

Por Yurany Arciniegas

Órdenes de arresto, tanto para los altos mandos del Gobierno israelí, como contra dirigentes de Hamás, vinculados a la guerra en curso en Gaza.

Así lo pidió este 20 de mayo el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, tras señalarlos de presuntos crímenes de guerra.

“Puedo confirmar hoy que tengo bases razonables para creer, con base en la evidencia recogida y examinada por mi oficina, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, tienen responsabilidades criminales por crímenes internacionales, cometidos en el territorio palestino al menos desde el 8 de octubre de 2023”, sostuvo Khan en una rueda de prensa.

El fiscal señaló que los crímenes de los que acusa a Netanyahu y Gallant en Gaza van desde los ataques armados contra civiles hasta la utilización del hambre como arma de guerra.

Es parte de un ataque amplio y sistemático contra la población civil de Gaza, siguiendo una política de Estado

“Los crímenes incluyen el hambre de civiles, como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o la salud y trato cruel, ataques intencionalmente dirigidos contra la población civil, al igual que crímenes contra la humanidad, como exterminio, asesinato y persecución”, explicó Khan.

El funcionario de la CPI remarcó que esos actos han sido cometidos en el contexto del conflicto en curso en el enclave palestino y son “parte de un ataque amplio y sistemático contra la población civil de Gaza, siguiendo una política de Estado, desafortunadamente esos crímenes continúan hasta hoy”.

Las acusaciones de la CPI contra Hamás

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) and Ismail Haniyeh in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/yXsuzKYlqJ