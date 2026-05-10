La ofensiva sionista-trumpista contra el mundo

Desde el comienzo del gobierno de Donald Trump, los vientos de guerra comenzaron a señalar el camino de la confrontación con todo el mundo, aliados y enemigos estratégicos; traicionando la narrativa que lo llevó al poder de buscar la paz en Ucrania y no ser el gendarme del mundo.

La metamorfosis ocurrida se interpreta, que el gobierno de Donald Trump, ha caído en mano del lobby sionista, y es quien dirige la política exterior, iniciando una guerra de elección ilegal y genocida contra Irán. El pueblo nortemericano ha perdido su soberanía, el sionismo-trumpista es quien la ejerce en función de los intereses del Estado genocida de Israel.

La ofensiva sionista-trumpista ha sido tan contundente que ha puesto a la defensiva a todo el mundo sin importar las consecuencias económicas y geopolíticas. La coherencia de esta ofensiva no tiene nada de locura. La ofensiva ha dispersado a las fuerzas progresistas queriendo romper la unidad estratégica de Rusia, China e Irán, que vienen, desde el 2019, haciendo ejercicios militares en la zona.

Las ofensivas más importantes que han desplegado y sus consecuencias en todos los pueblos del mundo, son las siguientes:

-La guerra comercial, imponiendo aranceles a todos los países del mundo, y a los aliados europeos.

-La política de guerra y genocidio contra los pueblos árabes: Gaza, Líbano y Siria.

-La amenaza a todos los pueblos de América Latina con la aplicación de la Doctrina Monroe.

-La amenaza de integrar a Canadá y Groenlandia a los Estados Unidos.

-Sanciones, bloqueo y agresión a Venezuela, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, sin ningún tipo de consecuencias.

-Sanciones, bloqueo y cerco petrolero a Cuba.

-La expulsión de China y sus intereses del canal de Panamá.

-La política de sanciones económicas a Rusia y la confiscacion de sus recursos económicos.

-La diplomacia del engaño, hablar de paz, al mismo tiempo que desgasta al ejército ruso suministrando inteligencia a los drones y misiles de Ucrania.

-Venta millonaria de armas a la República de Taiwán.

-La piratería, a buques de Rusia e Irán en aguas internacionales.

-Amenazas de expulsar a España de la OTAN.

-La guerra de elección ilegal y genocida contra Irán y el nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz para impedir el tránsito del petróleo a China y a otros países del mundo y piratear los barcos de Irán.

Esta ofensiva tan agresiva del sionismo-trumpista ha tenido los siguientes resultados:

-Empantanando la guerra Rusia-Ucrania sin una ofensiva decisiva como lo pide el pueblo ruso.

-La OPEP+, dividida con la salida de los Emiratos Arabes Unidos.

-Los BRICS al borde de la ruptura con la India, que se ha prestado al juego de Netanyahu, plegándose al bloqueo del petróleo ruso.

-Ha debilitado el triángulo estratégico contra la hegemonía de Rusia, China e Irán.

-La destrucción de la estructura de gobernanza global imponiendo la ley de la selva y la paz a través de la guerra.

Todos estos actos de guerra e intervenciones militares, violan el derecho internacional, y los principios fundacionales de la ONU.

El mundo espera que la paciencia y la prudencia de Putin y Xi Jinpimg, no traicionen la actitud de enfrentar frontalmente al sionismo-trumpista que es la principal amenaza de la paz mundial.

Franklin Rosa.