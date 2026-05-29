El consumo de vape y hookah entre menores genera preocupación en República Dominicana

Por José Armando Toribio

Santiago de los Caballeros-Cada día se observa en los periódicos digitales la gran cantidad de jóvenes y menores consumiendo vape, hookah y cigarrillos electrónicos, una situación que preocupa seriamente a muchas familias dominicanas, debido al aumento constante de estos aparatos en diferentes sectores del país

En los últimos años la venta de estos dispositivos electrónicos ha crecido de manera alarmante, especialmente entre adolescentes y jóvenes, quienes muchas veces desconocen el daño que estos productos pueden causar en los pulmones y en las vías respiratorias

En Santiago de los Caballeros, como ejemplo de muchas ciudades del país, es común ver establecimientos dedicados a la venta de vape y hookah en diferentes esquinas y plazas comerciales, donde la juventud representa gran parte de los consumidores de estos productos

Muchas personas consideran que las autoridades han actuado con poca firmeza frente a esta problemática, mientras los negocios continúan operando libremente y aumentando el acceso de menores a este tipo de artefactos electrónicos perjudiciales para la salud

Las noticias sobre jóvenes afectados por problemas respiratorios relacionados con el uso del vape y la hookah se han vuelto frecuentes, generando preocupación entre ciudadanos que entienden que la situación podría agravarse si no se toman medidas preventivas a tiempo

Resulta preocupante que muchas de las influencias negativas provenientes de otros países encuentren rápida expansión en República Dominicana, mientras iniciativas positivas para la educación, la cultura y la orientación juvenil no reciben la misma promoción ni respaldo

Ante esta realidad diversos sectores consideran necesario iniciar campañas de orientación y prevención en escuelas, comunidades y medios de comunicación, con el propósito de educar a la juventud sobre los riesgos del consumo de vape, hookah y cigarrillos electrónicos

También se hace un llamado a influencers, comunicadores y figuras públicas para que utilicen su alcance en favor de mensajes de conciencia y prevención, ayudando a disminuir el consumo de estos dispositivos que continúan afectando la salud y el futuro de muchos jóvenes dominicanos