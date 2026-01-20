FIPETUR afianza su liderazgo en el periodismo turístico durante FITUR 2026

Bartolo García

La Federación Iberoamericana de Periodistas de Turismo (FIPETUR) refuerza su presencia internacional con una activa participación en Feria Internacional de Turismo 2026, uno de los eventos más relevantes del turismo mundial, que se celebra en Madrid del 21 al 26 de enero.

Desde el lunes 19 hasta el jueves 22 de enero, la institución desarrolla una intensa agenda de encuentros, reuniones y actividades protocolares, orientadas a fortalecer el rol del periodismo turístico en Iberoamérica y su incidencia en el desarrollo sostenible del sector.

La delegación oficial de FIPETUR está encabezada por su presidenta, la periodista dominicana Yenny Polanco Lovera, acompañada por miembros del Consejo Directivo que representan a distintos países de la región.

Entre los integrantes figuran Karmen Garrido, vicepresidenta de Relaciones Internacionales y presidenta de FEPET; Armando de la Garza, director de Comunicaciones y delegado de México; Sarah Hernández, directora de FIPETUR y presidenta de Adompretur; y Raúl Suconota, delegado de Ecuador.

Los representantes de la federación participan como invitados en diversas actividades organizadas por IFEMA Madrid, entidad anfitriona de FITUR, así como por ONU Turismo y la ASICOTUR, con la que FIPETUR mantiene un convenio de colaboración.

Durante su estancia en la feria, la delegación también visita los stands de países e instituciones turísticas, incluyendo México, país socio de FITUR 2026, así como otras naciones iberoamericanas miembros de la federación, entre ellas la República Dominicana.

La presidenta de FIPETUR, Yenny Polanco Lovera, afirmó que la participación en FITUR “demuestra el compromiso firme de la institución con el desarrollo de la actividad turística, que dinamiza la economía mundial y especialmente la de los países que integran FIPETUR”.

Explicó que el periodismo turístico cumple un rol estratégico al informar con ética, promover destinos responsables y contribuir a una mejor comprensión del impacto social, cultural y económico del turismo.

Para esta edición número 46 de FITUR, FIPETUR ha diseñado una agenda coherente con su misión institucional, centrada en la promoción de la ética, la capacitación y el intercambio de conocimientos entre periodistas especializados en turismo.

Entre las actividades programadas figura, el lunes 19, un almuerzo ofrecido por Yenny Polanco Lovera a colegas de FIPETUR y FEPET, celebrado en el restaurante El Baladro, en el Paseo de la Castellana.

Ese mismo día se realiza un reconocimiento a la labor periodística de Polanco Lovera y otros comunicadores de República Dominicana, España e Italia, en el marco de una gala del Foro DoMadrid, celebrada en el Mercado Escuela San Cristóbal.

Para el miércoles 21 está prevista la foto oficial de FIPETUR en FITUR, la entrega de certificados institucionales y una visita al stand de FEPET, fortaleciendo los lazos entre organizaciones periodísticas especializadas en turismo.

La agenda concluye el jueves 22 con la inauguración oficial de FITUR, nuevas entregas de certificados y una serie de entrevistas con medios internacionales, ampliando la visibilidad del periodismo turístico iberoamericano.

Fundada en 2009, FIPETUR agrupa asociaciones y profesionales de distintos países con el objetivo de impulsar un periodismo turístico ético, capacitado y comprometido con el desarrollo sostenible del sector en la región.

El Comité Directivo de la federación está integrado por destacados profesionales, entre ellos Luiz Pires, Fernando Milo, Luis José Chávez, Miryan Moreno y María Shaw Arocena, consolidando a FIPETUR como una voz influyente del periodismo turístico en el ámbito internacional.