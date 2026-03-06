Finalizan excavaciones del proyecto histórico sobre el cacique Enriquillo en Azua

Bartolo García

Pueblo Viejo, Azua.– Con la culminación de la fase de excavaciones del proyecto “Tras los Restos del Cacique Enriquillo”, el Ayuntamiento del municipio de Pueblo Viejo declaró Patrimonio Histórico y Cultural el complejo arquitectónico que incluye los vestigios de la Iglesia y el Convento de Nuestra Señora de Las Mercedes.

La declaratoria reconoce el valor histórico, arqueológico y cultural de este sitio perteneciente al antiguo asentamiento colonial de Azua de Compostela, considerado uno de los espacios históricos más relevantes del sur del país.

El proyecto es una iniciativa de la Fundación Macarrulla, con el respaldo de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, y ha sido dirigido por la reconocida arqueóloga dominicana Kathleen Martínez junto a un equipo multidisciplinario de especialistas nacionales e internacionales.

Durante la etapa de campo se lograron recuperar 35 osamentas humanas, además de diversos materiales arqueológicos que serán sometidos a estudios científicos especializados en laboratorios fuera del país.

Los análisis de laboratorio constituyen una nueva fase de investigación que se estima tendrá una duración aproximada de ocho meses, periodo durante el cual se evaluarán los hallazgos recuperados en el sitio.

Como parte del proyecto también se realizaron trabajos de conservación en las ruinas de la iglesia, incluyendo la recolocación de piedras originales que habían sido desplazadas con el paso del tiempo y por eventos sísmicos que han afectado históricamente la región.

La presidenta de la fundación, Lidia Martínez de Macarrulla, destacó que los avances alcanzados reflejan el valor del trabajo conjunto entre instituciones, especialistas y la comunidad local.

Por su parte, el director de PROPEEP, Robert Polanco, valoró el esfuerzo del equipo técnico y el apoyo de la comunidad de Pueblo Viejo durante el desarrollo del proyecto.

El alcalde del municipio, Víctor Figuereo, explicó que la declaratoria de patrimonio fue aprobada mediante las resoluciones No. 01-2026 y 02-2026 del Concejo de Regidores.

Las investigaciones forman parte de los esfuerzos impulsados por el Decreto 783-21 del Poder Ejecutivo, orientado a promover estudios relacionados con la búsqueda de los restos del Enriquillo, figura emblemática de la resistencia indígena en la historia dominicana.