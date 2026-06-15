FIFA da marcha atrás y permitirá preguntas en español en todas las conferencias del Mundial 2026

Bartolo García

MIAMI.– La FIFA rectificó su política lingüística para las ruedas de prensa del Mundial 2026 y confirmó que el español estará disponible en todas las conferencias oficiales del torneo, luego de la controversia provocada por las restricciones impuestas a periodistas hispanohablantes durante los primeros días de competición.

La polémica surgió cuando comunicadores fueron informados de que solo podían formular preguntas en inglés o en los idiomas oficiales de las selecciones participantes. La medida generó cuestionamientos debido a que México, uno de los tres países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá, tiene al español como lengua oficial.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una conferencia previa al partido entre Brasil y Marruecos, cuando un periodista optó por realizar una pregunta en inglés a Vinícius Jr. para cumplir con el protocolo establecido. Sin embargo, el delantero brasileño lo invitó a continuar en español, aunque un representante de la FIFA interrumpió el intercambio alegando que no existía servicio de traducción disponible en ese idioma.

Vinicius Jr, durante una rueda de prensa de la selección brasileña en el Mundial.EFE

Situaciones similares se registraron en encuentros con el marroquí Achraf Hakimi y el neerlandés Frenkie de Jong, quienes mostraron disposición para responder preguntas en español, pero finalmente debieron hacerlo en inglés debido a las limitaciones establecidas por la organización.

La decisión inicial provocó una fuerte reacción en redes sociales y entre profesionales de la comunicación, quienes consideraron contradictorio excluir uno de los idiomas más hablados del continente y de uno de los países organizadores del evento deportivo más importante del mundo.

Ante las críticas, fuentes cercanas a la FIFA explicaron que los servicios de interpretación son solicitados por cada selección según sus necesidades. No obstante, la entidad decidió ampliar la cobertura lingüística y habilitar oficialmente la traducción simultánea en español para todas las conferencias oficiales, medida que ya fue incorporada en las plataformas digitales del organismo.

Con esta rectificación, la FIFA busca poner fin a una controversia que trascendió lo deportivo y abrió un debate sobre la representación cultural y lingüística dentro del fútbol mundial, garantizando una mayor inclusión para periodistas, aficionados y millones de seguidores hispanohablantes que siguen el Mundial 2026.