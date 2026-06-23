Félix García impulsó reconocimiento a Luis Crouch Bogaert con nombre de la Circunvalación Norte

Bartolo García

Santiago, RD. – El empresario Félix García fue el principal impulsor de la iniciativa que permitió designar la Circunvalación Norte con el nombre de Luis Crouch Bogaert, en reconocimiento a la extraordinaria contribución de este destacado ingeniero al desarrollo económico, educativo y social de Santiago, la región Norte y el país.

La propuesta fue canalizada a través del entonces diputado del PRD, José Jáquez, quien sometió el proyecto ante el Congreso Nacional. La iniciativa recibió el respaldo unánime de los legisladores y quedó formalizada mediante la Ley 12-15, que otorgó a la importante vía el nombre del reconocido empresario y visionario santiaguero.

La legislación destaca la trayectoria de Luis Crouch Bogaert, ingeniero civil graduado del Instituto Tecnológico de Georgia (Georgia Tech) y con estudios en la Universidad de Harvard, cuya visión fue determinante para la creación y fortalecimiento de instituciones fundamentales para el desarrollo de la región Norte.

Félix García

Entre sus principales aportes figura la fundación de la Asociación para el Desarrollo Incorporado (APEDI), creada el 6 de julio de 1961, entidad que sirvió como plataforma para impulsar proyectos e instituciones de gran impacto nacional. Bajo su liderazgo también se promovieron iniciativas como la PUCMM, el Instituto Superior de Agricultura (ISA), el Banco Popular Dominicano, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, CORAASAN, Plan Sierra, CEDAF, el Aeropuerto Internacional del Cibao y la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago.

Aunque la Circunvalación Norte se encuentra ubicada en el municipio de Santiago, su impacto se extiende a comunidades como Puñal, Licey al Medio, Las Palomas, Tamboril y San Francisco de Jacagua, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo económico de toda la región del Cibao.

Con esta designación, el Estado dominicano reconoció no solo la trayectoria empresarial de Luis Crouch Bogaert, sino también su legado como “sembrador de instituciones”, una visión que continúa beneficiando a miles de ciudadanos y que permanece viva en una de las obras viales más importantes de la región Norte.